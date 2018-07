Anzeige

Vor allem im gotischen Viertel wimmelt es nur so vor engen, kleinen Gässchen mit schönen Häusern und unbekannten Läden. Ich kann nur raten, von den vollen Straßen abzukommen und einfach planlos durch die Seitengassen zu schlendern.

Ein weiterer Tipp: Barcelona muss nicht unbedingt teuer sein. Einfach mal irgendeine Bar an einer Straßenecke abseits der Touristenviertel testen. Ich weiß, oftmals sehen diese Kneipen nicht sehr einladend aus, aber meistens ist dort das Essen mit am besten und mit einem Preis von 1,50 bis maximal drei Euro pro Tapas vor allem am günstigsten. Im Viertel „El Clot“ findet man solche Bars reihenweise. Antje Heitland

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018