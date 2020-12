Rätseln bis Heiligabend

Alles begann mit einer genialen Idee des Japaners Takao Kato im Jahre 2007. Er war davon überzeugt, man könne Computerspiel-Missionen wie die Rettung der Welt vor einer Zombie-Apokalypse auch offline zusammen mit Freunden erleben. Nachdem er drei Jahre lang sogenannte Escape Games organisierte, eröffnete er 2010 in Kyoto den ersten stationären Escape Room. Heute gibt es in 44 Ländern bereits mehr als 8000 von ihnen. Doch Escape Games müssen nicht immer mit dem Besuch einer Location verbunden sein, sondern lassen sich auch in den Alltag integrieren, zum Beispiel in einem Adventskalender.

Seit ich das erste Mal in einem Escape Room war, bin ich ein großer Fan dieser Offline-Missionen, so dass ich begeistert war, als ich den Adventskalender „Das gesunkene U-Boot“ der Marke Ravensburger entdeckt habe. Mit großer Freude fiebere ich jedem der 24 Rätsel entgegen. Es ist durch nichts vorherzusehen, was im nächsten Türchen auf mich warten wird, denn die Challenges sind äußerst abwechslungsreich und erfordern Tag für Tag ein „Um die Ecke Denken“. Manche Türen scheinen kniffliger zu sein als andere.

Während ich manche Rätsel auf Anhieb gelöst habe, gab es andere Aufgaben, die ich zunächst weggelegt und erst im Laufe des Tages gelöst habe, da sich meine ersten Ideen als falsch herausstellten. In diesen Fällen findet man auf der Rückseite des Kalenders zwar die Lösung, aber es wäre schade, diese wirklich zu nutzen, anstatt sich die Auflösung selbst zu erarbeiten. Man verliert das Spiel auch nicht dadurch, dass man die Rätsel nicht gleich lösen kann, denn anders als bei den Live-Escape Rooms hat man beim Adventskalender keine Zeitvorgabe, die eingehalten werden muss.

Preislich liegt der Adventskalender „Das versunkene U-Boot“ mit 29,38 Euro über anderen Escape-Room-Kalendern. Bedenkt man jedoch, dass der Besuch eines Escape-Rooms in Europa durchschnittlich 28 Euro kostet und höchstens 15 Rätsel in 60 Minuten gelöst werden können, so ist der Preis angemessen, denn egal, wie kreativ man bei den Rätseln auch vorgeht, man wird bis zum letzten Türchen sehr viel Zeit und Spaß investiert haben. Vorteilhaft ist natürlich auch, dass jedes Familienmitglied ebenfalls die Rätsel bearbeiten und man sich somit den Adventskalender teilen kann. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020