Rein in die Sportsachen, ran an den Speck!

Repräsentative Umfragen ergeben, dass sich die Deutschen Jahr für Jahr vornehmen, nach Silvester mehr Sport zu treiben und somit gesünder zu leben. Dieses Jahr dürfte dieser Vorsatz mehr Aktualität haben als je zuvor, denn der Durchschnitts-BMI ist in Deutschland während der Corona-Krise laut einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) von 25,9 auf 26,4 gestiegen und liegt somit nun deutlich im Übergewichtsbereich. Zeit zu handeln?

Es ist nie leicht, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich neue, bessere Gewohnheiten anzueignen, doch dieses Jahr dürfte der Neujahrsvorsatz mehr Sport tatsächlich nur schwer umsetzbar sein. Denn um langfristig Sport in den Alltag zu integrieren, ist Spaß ein wichtiger Faktor. Viele Menschen genießen vor allem dann den Sport, wenn sie durch die Bewegung teil eines Miteinanders werden wie es beim Vereinssport, bei Lauftreffs oder auch im Fitnessstudio der Fall ist. Gespräche mit den Fitnessstudios zeigten jedoch, dass diese aufgrund der Pandemie Mitglieder verlieren, anstatt neue Sportbegeisterte zu gewinnen – wie es zu diesem Zeitpunkt sonst üblich ist.

Gemeinsam – trotz Pandemie

Solange noch keine Lockerungen in Sicht sind, sollten sich Menschen, die beim Sport ein hohes Gemeinschaftsbedürfnis haben, nicht einfach alleine die Sportschuhe schnüren und gelangweilt durch die Felder joggen. Denn Langweile bedingt, dass der gute Vorsatz schnell in Vergessenheit gerät. Eine bessere Alternative ist es, wenn diese Menschen sich mit Freunden über Zoom zum Fitness treffen oder mit ihnen Sport-Challenges austragen. Mögliche Wettbewerbe sind zum Beispiel: Wer läuft diesen Monat am meisten? Wer macht die meisten Sit-ups? Sophia Rhein

