Reinhold Messner auf der Spur

Nach langem Bangen, ob mein Urlaub dieses Jahr stattfinden kann oder nicht, ist zum Glück alles gut gegangen, und ich konnte zehn entspannte Tage in Südtirol verbringen.

Meine Familie und ich kamen in einer Ferienwohnung in Frangart, einem kleinen Ort direkt neben Bozen, unter, in der wir die Jahre davor auch schon waren. Der aktuellen Lage angepasst, wurden wir dort nicht mit selbst gebackenem Kuchen begrüßt, sondern mit Schutzmasken und Reise-Desinfektionsgel. Die Wohnung hat eine ideale Lage, um viele der beliebtesten Ausflugsziele in Südtirol zu erreichen. Da wir nicht zum ersten Mal in dieser Region Urlaub machten, wussten wir jedoch, dass das Verkehrsaufkommen rund um die Touristen-Hotspots dementsprechend hoch ist. Deswegen haben wir versucht, wenn möglich alle Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das hat auch sehr gut funktioniert. Von Bozen aus fahren viele Busse direkt zu beliebten Ausflugszielen wie dem Kalterer See oder nach Meran. Und auch unsere anfänglichen Bedenken wegen der Corona-Maßnahmen in den öffentlichen Verkehrsmitteln waren unbegründet. Alle Fahrgäste haben sich vorbildlich an die Vorschriften gehalten und stets eine Maske getragen.

Schloss Sigmundskron

Die ersten paar Tage hatten wir mit dem Wetter leider nicht so viel Glück. Es war die meiste Zeit bewölkt und regnerisch. Aber das Wetter wurde zum Glück sehr schnell besser, und aus den verregneten Zeiten wurden Tage voller Sonnenschein mit sommerlichen Temperaturen. Den ersten sonnigen Tag nutzten wir für einen Ausflug zum Schloss Sigmundskron oberhalb von Bozen. Von unserer Ferienwohnung aus war der Weg zu Fuß zum Schloss nicht weit, und so waren wir innerhalb von 15 Minuten bereits oben.

Der Eingang der Burganlage wird von zwei imposanten Steinlöwen bewacht. Auf dem ganzen Gelände der Burg verteilt, findet man kleine Versionen dieser Löwen wieder. Schloss Sigmundskron ist jedoch viel mehr als nur ein altes Schloss. Im Inneren der Burg befindet sich nämlich das ,,Messner Mountain Museum“. Der Extrembergsteiger Reinhold Messner eröffnete dieses Museum 2006. Zu sehen gibt es dort verschiedene Aufzeichnungen seiner Berg-Touren sowie Ausstellungen von Gegenständen, die er auf seinen Touren im Himalaya gefunden und mitgebracht hat. Zusätzlich hat man von dort oben einen atemberaubenden Ausblick auf ganz Bozen und die umliegenden Berge.

Private Führung durch die Obstplantagen

Ein weiteres nennenswertes Erlebnis ist eine private Führung durch die Apfel-Plantagen rund um Bozen. Unsere Ferienwohnung befindet sich auf einem Obst-Bauernhof, und die Besitzer haben viele eigene Apfel-Plantagen. Zusammen sind wir also zu zwei der Plantagen gefahren. Dort wurde uns gezeigt, wie unterschiedlich nicht nur die Äpfel, sondern auch die Bäume verschiedener Apfelsorten sind. Die einen werden bis zu vier Meter, während die anderen gerade mal zwei Meter hoch werden. Und auch die Reifezeit der Äpfel unterscheidet sich stark. Die ersten Sorten sind bereits Ende Juli reif und andere brauchen bis Anfang November, um richtig reif zu werden.

Stark vom Wetter abhängig

Die Bauern in Südtirol sind also bis zu drei Monate damit beschäftigt, ihre Äpfel zu ernten. Mir wurde dadurch außerdem bewusst, wie sehr die Bauern von gutem Wetter abhängig sind. Denn vor allem Hagel im Winter kann alles zerstören. Durch den Hagel werden nämlich die frischen Knospen, aus denen im Frühjahr die Früchte wachsen, zerschlagen, und damit wird die gesamte Ernte für das Jahr zerstört.

Insgesamt war mein Urlaub in Südtirol sehr schön, und nach der langen Zeit, die wir zu Hause verbracht haben, war es gut, endlich mal wieder rauszukommen. Beate Sturm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020