Madrid – die spanische Hauptstadt ist für mich etwas Besonderes. Sie hat einen anderen Charme als die meisten großen Städte.

Das Erste, was mir in Madrid direkt aufgefallen ist: Um sich die klassischen Touristenattraktionen anzusehen, braucht es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Obwohl Madrid eine riesengroße Stadt ist, sind die Monumente doch alle relativ zentriert beieinander. Man kann praktisch überall hinlaufen. An einem einzigen Tag ist es möglich, fast alle Attraktionen einmal zu sehen – allerdings ohne einzutreten.

Auch ist Madrid gar nicht so teuer wie man meinen würde. Im Gegensatz zu Barcelona hat so ziemlich jede Sehenswürdigkeit Studententarife oder ist an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit für alle kostenfrei zugänglich. Es lohnt sich also, das im Vorfeld herauszufinden und entsprechend einzuplanen. So kann man eine Menge Geld sparen.