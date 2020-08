Saftiges Grün zum Vorschein bringen

Die vergangenen Wochen waren für viele die schönsten des Jahres. Tagsüber zum Schwimmen an den See und abends lange mit der Familie auf dem Balkon oder der Terrasse sitzen und die warmen, tropischen Temperaturen genießen. So schön diese Zeit auch war, für die Felder und den heimischen Garten aber war sie eine Tortur, denn die Bewässerung des Rasens sollte wegen Wasserknappheit in vielen Regionen Deutschlands unterbunden werden. Wie schafft man es nun, dass der Rasen wieder schön grün wird? Die BAnane-Jugendredaktion hat für Euch einen Tipp:

Für die Rasenerneuerung sind mindestens zehn Grad Bodentemperatur nötig, eher wärmer, so dass der Samen keimen kann. Der Boden sollte vorab vertikutiert werden. Dabei den Vertikutierer auf die niedrigste Höhe einstellen und längs und quer über den Boden fahren, damit lockert man auch den trockenen Untergrund auf. Anschließend mit dem Rasenmäher noch die letzten Reste des vertrockneten Rasens mähen.

Nun kann mit der Vorbereitung des Bodens begonnen werden. Dazu Dünger verwenden, der schnelles Wachstum und Wurzelbildung fördert, dieser kann mit dem Streugerät gleichmäßig verteilt werden. Nach dem Düngen wird mit einem Wagen der Rasensamen auf dem Boden verteilt. Um dabei den nachwachsenden Rasen möglichst lückendicht zu bekommen, kann man mit dem Streuwagen in alle Richtungen fahren. Wer keinen solchen Streuwagen besitzt, kann die Samen auch von Hand verteilen. Hierbei sollte aber Achtsamkeit bewiesen werden, damit überall Samen verteilt sind. Da Rasensamen auch gerne von Vögeln gefressen oder vom Wind weggeweht werden, kann man auf den Samen eine dünne Schicht Erde (unter 0,5 Zentimer) oder sogar Torf darauf verteilen. Der Vorteil von Torf ist, dass dann der Boden auch nicht so leicht austrocknet.

Jetzt heißt es wässern. Gut ist das Bewässern am Abend, wenn das Wasser nicht gleich verdunsten kann. Außerdem sollte man zu Anfang täglich darauf achten, dass der Boden feucht gehalten wird, so keimt der Samen schneller. Wenn die Rasenhalme um die zehn Zentimeter hoch sind, sollte der Rasen das erste Mal gemäht werden – auf eine Höhe von drei bis vier Zentimetern. Danach kann der Rasen gerne öfter gemäht werden.

Diesen Tipp sollte man am besten im Spätsommer umsetzen. Im Herbst verlangsamt sich das Graswachstum, und mögliche Lücken können sich vor dem Winter nicht mehr schließen. Sie bieten Nährboden für verschiedene Unkrautarten, die sich im kommenden Jahr ausbreiten können. Alexander Rhein

