Schaurig-schöne Ideen für die gruseligste Nacht des Jahres

Während sich normalerweise Ende Oktober eine schauererregende Veranstaltung an die andere reiht, liest man derzeit nur noch von Absagen. Wer gerne mal Halloween auf der Burg Frankenstein erleben möchte oder gerne auf eine Gruselparty gehen würde, muss sich leider bis nächstes Jahr gedulden. Aber dennoch heißt das nicht, dass wir nun den Kopf samt Gruselmaske in den Sand stecken müssen. Denn es gibt Alternativen, wie selbst Halloween 2020 schaurig-schön werden kann.

Halloween zu Hause bedeutet erst einmal, dass man sich in der Wohnung austoben darf und sie nach belieben schmücken kann. Das solltet ihr auf jeden Fall auch tun, denn auch wenn ihr dieses Jahr keine Partygäste empfangen werdet, so werdet ihr selbst merken, dass die Deko einen Effekt auf euer Wohlbefinden haben wird und Abwechslung in euren Alltag bringt.

Unheimliche Filmnacht

Ganz in die Welt der Geister einzutauchen, ist durch einen Film oft problemlos möglich. Doch entscheidet euch nicht einfach für irgendeinen Horrorfilm, sondern seht euch doch dieses Mal die Halloween-Klassiker an. Auf der Playlist könnten in diesem Jahr zum Beispiel Filme wie „Halloween – die Nacht des Grauens“, „Trick’n Treat“, „Hocus Pocus“, „Der Exorzist“ oder „Die Fliege“ stehen. Dabei solltet ihr aber nicht vergessen, vor Beginn des Films alle Lichter auszuschalten.

Wem die Klassiker weniger zusagen, für denjenigen dürfte ein Kinobesuch fesselnd werden. Die meisten Kinos bieten Halloween-Specials an, bei denen man mit einem Gruselfilm überrascht wird.

Fürs Spielen zu alt? Von wegen: Gerade an Halloween ist ein Spieleabend im flackernden Kerzenlicht zwischen Spinnennetzen etwas Aufregendes. Entscheidet ihr euch für ein Krimidinner (gibt es bereits ab fünf Personen – also gut für Familien geeignet), so werdet ihr in der schaurigen Kulisse bestimmt schnell vergessen, dass die böse Tat nur Fiktion ist. Aber auch lustige Spiele gehören zu Halloween dazu: Stoppt doch mal die Zeit, wie lange ihr braucht, eure Geschwister mit Klopapier in eine Mumie zu verwandeln. Die BAnane-Redaktion wünscht euch eine schöne Gruselnacht! Aber klingelt diesmal bitte nicht bei anderen Leuten. Denn das Erschreckendste in 2020 ist mit dem bloßen Auge leider völlig unsichtbar. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.10.2020