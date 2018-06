Anzeige

Kennt ihr diese Momente, an denen eine Krankheit einfach genau dann kommt, wenn man sie am wenigsten braucht? Es steht etwas Wichtiges an, sei es eine Klausur, ein Festival oder ein Urlaub – oder etwas ganz anderes, auf das man sich schon seit Ewigkeiten gefreut hat beziehungsweise das sehr wichtig für die Zukunft ist. Und dann … überrascht einen eine Grippe, ein Magen-Darm-Infekt oder gar andere Krankheiten. Manchmal glaube ich, dass der Körper genau weiß, wann er eine Pause braucht. Wie wenn er sagen wollen würde: „Hey, stopp. Ich kann nicht mehr. Gib mir eine Verschnaufpause – oder ich funktioniere gar nicht mehr.“ Denn dann ist die Zeit gekommen, wo man sich einmal ganz erholen muss, komplett, bevor man weitermachen kann. Warum ist dieser Zeitpunkt dennoch trotzdem direkt vor einem Urlaub, beispielsweise? Gibt es so etwas wie Urlaubskarma? Wie die Sache mit dem Weihnachtsmann? Wenn man nicht artig war, bekommt man keine Geschenke. Wenn man sich also nicht genug angestrengt hat oder geschwänzt hat, wird man krank vor dem Urlaub? Oder genau dann, wenn man zum ersten Mal extrem viel gelernt hat für eine Prüfung, wird man krank, wie nach dem Motto: „Bätsch, sonst hast du auch nie gelernt“? Am liebsten würde ich also schon Tage vorher den Koffer packen. Sozusagen als „Absicherung“, dass nichts mehr passieren kann. Egal, ob es so etwas wie Urlaubskarma gibt oder nicht: Ich hoffe, ihr werdet euren Urlaub genauso genießen können, wie er geplant war oder – für den Fall, ihr schreibt eine Klausur – schreibt sie genauso, wie ihr es euch gewünscht habt. Bis neulich, Eure BAte