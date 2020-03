Schnuppertag in die Welt der Berufe

Am Donnerstag, 26. März, soll bundesweit wieder der jährliche Mädchen-Zukunftstags stattfinden, der unter dem Namen Girls’ Day bekannt ist. An diesem Tag bekommen vor allem junge Mädchen die Gelegenheit in verschiedene Berufe zu schnuppern, die gemeinhin eher als „typische Männerberufe“ eingestuft werden. Neben Firmen, wie Sirona oder städtische Einrichtungen wie das Magistrat der Stadt Bensheim nehmen auch ehrenamtliche Organisationen wie das Technische Hilfswerk oder die Feuerwehr teil. Wer noch keinen Platz für den Girls’ Day in der nächsten Woche hat, kann sich online über den Girls’ Day-Radar in seiner Umgebung nach Angeboten umschauen. Alle Informationen zur Durchführung und Anmeldung sind online auf der Homepage www.girls-day.de verfügbar. Am gleichen Tag findet auch der Boys’ Day statt, an dem Jungs ab der fünften Klasse in verschiedene Berufe schnuppern können. Hier ist dementsprechend das Konzept, dass Jungs in Berufe schnuppern können, denen klassischerweise eher Frauen nachgehen.

Von offizieller Seite des Girls’ und des Boys’ Days aus, sei derzeit nicht mit einem Ausfall der Veranstaltung zu rechen. Jedoch sei es den anbietenden Firmen vorbehalten, eigenständig ihre Angebote abzusagen. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020