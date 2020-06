Schüler wirken an Radio-Podcast mit

In den letzten Apriltagen herrschte für fünf Schüler der Geschichtswerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) großer Trubel. Zuvor hatten die Leiter der Geschichtswerkstatt eine Anfrage des Hessischen Rundfunks (HR) erhalten, ob man mit den Schülern einen Radiobeitrag zum aktuellen Thema „75 Jahre Kriegsende in Hessen“ erarbeiten könne. Dem wollte man gerne nachkommen, allerdings machten die Corona-Beschränkungen dem Team einen Strich durch die Rechnung. Aus diesem Grunde verständigten sich der HR mit den Lehrkräften Peter Ströbel und Frank Maus auf eine Zusammenarbeit via Videokonferenz und Mailverkehr.

Nachdem sich alle Schüler zu Hause darauf vorbereitet hatten, verabredete sich die Gruppe mit der HR-Redakteurin Sabrina Vogel zur virtuellen Konferenz, um einen Podcast für den Hessischen Rundfunk vorzubereiten, der sich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Hessen beschäftigt. Grundlage des Fachgesprächs zur Geschichtskultur im Jahre 2020 war ein Interview mit der Zeitzeugin Gisela Jäckel aus dem Raum Wetzlar, die als „Halbjüdin“ ihrer Mutter beraubt wurde und 1945 ebenfalls deportiert werden sollte.

Sabrina Vogel befragte die Schüler Jenna Bornhöft, Filip Formatschek, Tiara Hechler, Robin Mößner und Hannah Waha zum Beispiel, inwiefern sie durch Zeitzeugenberichte berührt sind und wie sie das Leben in einer Demokratie 75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur einschätzen. Ein Teil der Beiträge wurde schließlich zum Termin des offiziellen Kriegsendes am 8. Mai im Radioprogramm des Hessischen Rundfunks gesendet.

Insgesamt freuten sich die Schüler nebst Lehrkräften sehr über das Vertrauen, das der Hessische Rundfunk in die Arbeitsgruppe der Geschichtswerkstatt investiert hat. Die Geschichtswerkstatt werde immer mehr über die Nahregion hinaus als Fachgruppe in historischen Fragestellungen geschätzt. Stefan Berg, Frank Maus und Peter Ströbel Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020