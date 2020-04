Schule digital nur als Übergangslösung

Auch wenn sie nun schrittweise wieder öffnen sollen – aufgrund des Coronavirus wurden bundesweit alle Schulen geschlossen, weshalb die Schüler digital Aufgaben von den Lehrern zur Verfügung gestellt bekommen. Da in Hessen am 6. April die Osterferien begonnen haben, wurden bisher drei Schulwochen mit den digitalen Unterrichtsmethoden überbrückt. Der digitale Unterricht bietet einige Vorteile. So kann man sich die Arbeit einteilen, ausschlafen und sich sozusagen seinen eigenen Unterrichtstag gestalten –ganz, wie man möchte.

Die Mitschüler fehlen zu Hause

Trotzdem ist die Arbeit zu Hause nicht das Gleiche wie in der Schule, weshalb sich viele Schüler den normalen Schulalltag zurückwünschen. Obwohl er einige Nachteile wie das frühe Aufstehen und die Hausaufgaben mit sich bringt, ist das Lernen mit Mitschülern und Freunden sowie der Austausch, der im Unterricht stattfindet, auf Dauer um einiges schöner und effektiver. Der Dialog, die Diskussion und auch das Streitgespräch über Themen fehlt genauso wie die kurze Rückfrage bei den Mitschülern. Durch das Internet können Aufgaben in dieser Zeit gut verteilt werden, um trotz der Situation mit dem Stoff einigermaßen hinterherzukommen und nicht völlig tatenlos zu sein. Der Unterricht in der Schule ist aber um einiges lehrreicher und effektiver als die Arbeit alleine zu Hause. Wer hätte gedacht, dass sich der eine oder andere mal die Schule zurückwünscht? Mia Eck

