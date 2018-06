Anzeige

Vor ein paar Wochen habe ich mal wieder über den Slam in Lorsch berichtet. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt über einen Poetry Slam in Bensheim schreiben kann.

Das Goethe-Gymnasium und das Alte Kurfürstliche Gymnasium Bensheim haben am vergangenen Dienstag zusammen mit dem Café Mab’s in der Bensheimer Innenstadt einen offenen Slam veranstaltet. Ich hatte so nicht nur die Möglichkeit, einigen guten Texten zuzuhören, sondern ich konnte bei dem Treffen auch selber einen Text vortragen. Diese Erfahrung war für mich völlig neu.

Ich schreibe meine Texte meistens für mich und so sind sie häufig sehr persönlich und nicht dazu bestimmt, dass jeder sie hört. Ich wollte aber unbedingt einmal diese Erfahrung machen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.