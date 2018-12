„Schwer umsetzbar“

Meiner Meinung nach sollte zuerst einmal die Idee eines gemeinsamen Europas an sich intensiver verfolgt werden, bevor man dieses große Projekt in Anspruch nimmt. Man sieht in der heutigen Zeit an vielen Konflikten, wie zum Beispiel der Flüchtlingskrise, nur zu gut, dass die politischen Kräfte nicht gebündelt genug sind.

Man sollte erst einmal die generelle militärische Kooperation vorantreiben. Außerdem gibt es bereits die NATO, der die meisten europäischen Staaten angehören. Damit ist das Bedürfnis nach militärischer Schlagfertigkeit gestillt. Wozu also noch mehr Energien in ein schon sehr gut bestehendes Konzept stecken, wenn sie an anderer Stelle viel mehr gebraucht werden? Außerdem setzt eine Europa-Armee einen gewissen Grad an Integration und Föderalismus voraus, den manche Mitglieder nicht akzeptieren würden, womit der Vorschlag sowieso nicht möglich wäre. An sich ist die Idee einer internationalen Armee nicht die schlechteste, aber meiner Meinung nach in der heutigen Zeit nur schwer umzusetzen. Yara Völker

