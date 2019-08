Sechs Monate als Au-Pair in Australien

Direkt nach dem Abitur ein Studium oder eine Ausbildung beginnen? Das können sich nur wenige Schulabsolventen vorstellen. „Erst einmal sich selbst finden“, so lautet stattdessen die Devise. Und zu diesem Zweck verschlägt es viele frisch gebackene Abiturienten ins Ausland. So auch mich. In Australien habe ich sechs Monate als Au-Pair zweier kleiner Mädchen gearbeitet und bin anschließend noch die Ostküste entlanggereist. Aber war das im Nachhinein die richtige Entscheidung? Und wurden meine Erwartungen an das Au-Pair-Dasein erfüllt?

Die Aufbesserung meiner Englischkenntnisse war eines meiner wichtigsten Ziele, welche ich mit meinem Auslandsaufenthalt verfolgte. Und ich meine, behaupten zu können, dieses erreicht zu haben. Schließlich lebte ich in einer englischsprachigen Familie und war somit gezwungen, mich in deren Sprache zu verständigen. Allerdings habe ich sowohl während meiner Au-Pair- als auch meiner Reisezeit viele Deutsche kennengelernt, mit denen ich mich wiederum in meiner Muttersprache unterhielt. Ich war nun einmal nicht die einzige Deutsche, die es nach Australien zog. Trotzdem ist mein Englisch nun sehr viel sicherer und mein Wortschatz um viele umgangssprachliche Ausdrücke reicher als zuvor.

Sprache lernen und Spaß haben

Aber Australien sollte nicht nur ein Ort des Englischlernens, sondern auch des Spaßhabens sein. So erhoffte ich mir beispielsweise, viel Zeit am Strand zu verbringen. Schließlich bin ich Ende November, also zum Beginn des australischen Sommers, nach Down Under geflogen. Diese Erwartung hat sich allerdings nur zum Teil bestätigt, was unter anderem meinem Wohnort zuschulden ist. Denn ich lebte sechs Monate in Brisbane, einer Stadt, die zwar am Fluss, jedoch nicht am Meer liegt. Zudem sind viele Australier recht strikt, was das Thema Sonnenschutz betrifft. So auch meine Gastfamilie. Mir wurde nahegelegt, mich mit den Kindern von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags überwiegend im Haus aufzuhalten. Und wenn es dann doch einmal nach draußen ging, durften Sonnencreme mit sehr hohem Lichtschutzfaktor und Sonnenhüte unter keinen Umständen fehlen. Verständliche Maßnahmen angesichts der dünnen Ozonschicht über Australien. Somit verbrachte ich jedoch den Großteil des australischen Sommers in klimatisierten Räumen statt wie erhofft am Strand. Nur an den Wochenenden hatte ich die Möglichkeit, ans Meer zu fahren.

Stets für die Kinder da

Zudem hegte ich die Hoffnung, in meiner Gastfamilie eine „zweite Familie“ zu finden und die australische Lebensweise hautnah kennenzulernen. Schließlich hatte ich mich nicht ohne Grund für einen Aufenthalt als Au-Pair und gegen eine reine „Work and Travel“-Zeit entschieden. Diese Erwartung hat sich allerdings auch nur zur Hälfte erfüllt. Einerseits wurde ich stets zu Familientreffen eingeladen und nahm für meine Au-Pair Kinder die Rolle einer großen Schwester ein. Auf der anderen Seite musste ich jedoch immer zur Verfügung stehen, wenn mal wieder eine Betreuung für die Kinder benötigt wurde. Teilweise auch am Wochenende. So blieb das Angestelltenverhältnis für mich stets spürbar.

Alles in allem muss ich aber sagen, dass mir mein Au-Pair-Aufenthalt in Australien sehr gut gefallen hat. Ich würde jedoch jedem empfehlen, anschließend noch mindestens einen Monat zu reisen. Denn, um ein Land der Größe Australiens zu erkunden, braucht es auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Zudem sollte man sich vorher fragen, ob der Job eines Au-Pairs wirklich das Richtige für einen ist und einem der Umgang mit Kindern wirklich Freude bereitet. Schließlich sind die Kinder die Personen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Laura Kress

