Als Vorbereitung auf die im Oktober anstehende Landtagswahl fuhr die Projektgruppe „Sei wählerisch! Hessische Landtagswahl 2018“ der Projektwoche des Starkenburg-Gymnasiums in Heppenheim in den hessischen Landtag nach Wiesbaden. Die Schüler besuchten sowohl dort als auch in der direkten Umgebung Abgeordnete und Parteien und baten diese zu Tisch.

Wahltag ist der 28. Oktober. Dann wird sich entscheiden, wer die Regierung in Hessen stellt Durch die Besuche konnten sich die Schülerinnen und Schüler über ihre Anliegen informieren, die Parteien jedoch auch um potenzielle Erstwählerstimmen werben. So wurden mit den Lernenden ihnen am Herzen liegende Probleme in klärenden und werbenden Gesprächen besprochen. Dazu gehören Themen im Spannungsfeld von Sanierung und Neubau alter Schulgebäude, die mediale Infrastruktur, welche selbst bei weiterführenden Schulen nicht garantierend gegeben ist, bis hin zur Krux bei öffentlichem Personennahverkehr, vorzüglich in suburbanen bis kleinstädtischen Regionen, vom ländlichen Raum ganz abgesehen. Priorität hatte bei allen Beteiligten das Thema Bildung, für das man anderswo Kompromisse eingehen könne.

Die ausführlichen Berichte über die Besuche sind unter www.sgh-macht-politik.jimdofree.com einsehbar. Marc Wohlfart