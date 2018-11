Serien-Klassiker: „Gilmore Girls“

Wer sich im November einfach mit einer Tasse Tee und einer Wärmflasche in eine Decke wickeln möchte, braucht natürlich eine passende Serie dazu. Meine Empfehlung ist die US-amerikanische Comedyserie „Gilmore Girls“.

Die Serie erzählt von Lorelai Gilmore (Lauren Graham) und ihrer jugendlichen Tochter Rory (Alexis Bledel). Die beiden leben in der Kleinstadt namens Stars Hollow, wo manches Missverständnis und einige Herausforderungen mit Jungs, Männern oder Eltern gemeistert werden müssen. Es geht um Familie, Generationenkonflikte, Liebe in einer eingeschworenen Kleinstadt mit vielen skurrilen Charakteren und Festen. In der Serie gibt es sarkastische und schnelle Dialoge mit vielen Anspielungen auf Film, Musik, Politik, Literatur und das Zeitgeschehen, was die Folgen so einzigartig macht.

Die Serie hat insgesamt sieben Staffeln und wurde von 2000 bis 2007 produziert. Trotzdem ist sie immer noch aktuell und sehr amüsant. Wer ein wenig abschalten möchte, ist bei den Gilmore Girls sicher gut aufgehoben. Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018