Sexualkunde – ein bis heute umstrittenes Fach

Der Song „Let’s talk about sex“ von Salt ’n’ Pepa aus dem Jahre 1990 beginnt mit einer Diskussion, ob er überhaupt angebracht ist und der Frage, warum denn nicht. Über Sex reden lässt Menschen bis heute rot anlaufen, kichern oder in eine peinlich berührte Stille verfallen – und das, obgleich er in den Medien immer präsenter wird. Wie wichtig die Enttabuisierung des Themas ist, zeigt ein runder Geburtstag: Der Sexualunterricht wird 50 Jahre alt.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts entzog sich die Schule der Aufgabe, sexuelle Aufklärung zu gewährleisten. Auch in der Literatur und im Elternhaus wurde das Thema tabuisiert, Informationsquellen zur sexuellen Aufklärung gab es damals so gut wie gar nicht. Erkundigten sich Kinder danach, wie Babys entstehen, wurde – wenn überhaupt – auf die Geschichte vom Bienchen und Blümchen zurückgegriffen und schnell das Thema auf sittliches Verhalten gelenkt. Thema in den Familien und Schulbüchern war stattdessen die Ehe, die aus damaliger Ansicht allein rechtfertige, Kinder zu zeugen. Uneheliche Kinder waren gesellschaftlich geächtet, sie wurden als Bedrohung der bürgerlichen Familie angesehen und wurden mit Armut, unkontrollierter Sexualität und Kriminalität in Verbindung gebracht. Lange Zeit durften uneheliche Kinder bestimmte Berufe nicht ausüben.

In den 1960er Jahren kam dann der gesellschaftliche Umbruch. Die Einführung der Antibabypille und die sexuelle Freizügigkeit der 69-Bewegung sowie ein neues Gesetz, welches uneheliche Kinder in die Gesellschaft integrierte, zwang nun jeden, Sexualität zu thematisieren. Es folgte ein Erlass der Kultusministerkonferenz, der die sexuelle Aufklärung an den westdeutschen Schulen vorsah, nachdem das Thema bereits schon länger an den Schulen der DDR unterrichtet wurde. Doch dieser Erlass traf die Bevölkerung an einem wunden Punkt, viele befürchteten eine Sexualisierung der Gesellschaft.

In den 1980er Jahren wurde auch dem letzten Kritiker bewusst, wie wichtig die sexuelle Aufklärung im Unterricht ist, denn AIDS begann, immer mehr Menschen dahinzuraffen, und Missbrauchsfälle wurden bekannt. Doch obgleich der Sexualkundeunterricht nun auf Akzeptanz traf, veränderte sich die schulische Aufklärung wieder ins Negative, da Sexualität erneut mit etwas Schlechtem verbunden wurde, erst langsam kam es wieder zu einer Erholung.

Beginn bereits im Kindergarten

Heute ist Sexualität so präsent wie nie zuvor. Dies bedeutet aber nicht, dass die sexuelle Aufklärung in den Kindergärten und Schulen nicht weniger wichtig geworden ist, denn unerfahrene Jugendliche erhalten durch die Medien oft ein falsches Bild. Die Sexualerziehung beginnt heute bereits in den Kindergarten- Jahren. Hier werden Bilder aus der Natur verwendet und Rückschlüsse auf den Menschen gezogen. Ein Beispiel ist hierfür ein Samenkorn, das die Kinder einpflanzen und später eine Pflanze entstehen lässt, ganz ähnlich wie die Entstehung eines Babys. In der Grundschule werden die sich unterschiedlich entwickelnden Körper von Mädchen und Jungs sowie die Funktion der Geschlechtsorgane besprochen. Im Teenager-Alter werden in den Biologiestunden anschließend Themen wie Verhütung besprochen.

Noch heute ist der Sexualunterricht ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Dies ist zum einen daran zu erkennen, dass Sexualkunde nur nach einem Elternabend unterrichtet werden darf. Ferner herrscht derzeit ein regelrechter Kulturkampf um die sexuelle Vielfalt. Während in Baden-Württemberg heftige Widerstände ausgebrochen sind, nachdem versucht wurde, mit einer Bildungsplanreform das Thema fächerübergreifend in allen Schulformen und Jahrgangsstufen zu etablieren, findet in Hessen bereits fächerübergreifend Gesundheits- und Sexualerziehung verbunden mit einer Wertevermittlung zu Toleranz und Akzeptanz statt. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020