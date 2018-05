Anzeige

Im Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim gibt es schon wieder Theater – also wortwörtlich. Die Theater-AGs spielen wieder. Und dieses Jahr ist es „A Midsummer Night’s Dream“ von Shakespeare.

Sowohl die Deutsch-Theater-AG als auch die Englisch-Theater-AG haben sich für das Stück des bekannten englischen Dramatikers entschieden. Ein kompliziertes Geflecht aus Liebesgeschichten und Rachegefühlen, Feen und Elfenkönigen, Amazonen und Handwerkern. Und dann gibt es da auch noch diesen Esel, der komplette Verwirrung stiftet. Der Elfenkönig Oberon (Paul Berg/Jonathan Keller) und die Feenkönigen Titania (Meike Lichter/Leyla Erthas) liegen im Streit, wodurch auch die Liebesbeziehungen zwischen den Menschen unter einem schlechten Stern stehen. Die Amazonenkönigin (Antonia Pesch/Jule Dingeldein) soll den Herrscher Athens, Theseus (Niklas Dietz/Johannes Opfermann), heiraten, und Demetrius (Anton Janulevicus/Leonard Kaiser) und Lysander (Danny Uhle/Sam Williams) streiten sich um die schöne Hermia (Nina Adler/Carla Fuchs). Ihre Freundin Helena (Claire Paasche/Adeline Schuermann) kann nur zusehen, wie sich der Mann ihres Herzens ihrer ehemaligen Freundin Hermia zuwendet. Oberon will seiner Frau eine Lektion erteilen und schickt dafür seinen treuen Helfer Puck (Esther Sailer/Hannah Helbig), der durch eine Verwechslung allerdings das reine Chaos stiftet und außerdem den unschuldigen Handwerker Bottom (Hannah Helbig/Fabian Kabuß) verwandelt.

Das Deutsch-Theater schafft es, die Komödie so richtig lustig darzustellen, und sorgt unter anderem mit einem jungen Mann in einem zuckersüßen Feenkostüm mit blau-grünen Flügelchen im Publikum für Lacher. Diese Komik, die an manchen Stellen schon an Slapstick erinnert, fehlt dem englischen Theater ein wenig. Seine Akteure spielen das Ganze auf eine seriösere Art und schaffen es trotzdem, den Charakter der Komödie herauszuarbeiten.