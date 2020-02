Sich absolut frei fühlen

Auch wenn viele es nicht direkt als Sport ansehen – Segelfliegen gehört dazu. Und es ist für mich einer der tollsten überhaupt, denn bei keinem anderen Sport kann man so frei sein. Der Saisonstart ist meist zur Zeit des Frühlingsbeginns im März. Das heißt für uns Flieger, drei Überprüfungsstarts machen, bevor es so richtig losgehen kann.

Diese werden zu Beginn der Saison gemacht, dabei muss jeder Pilot mit einem Fluglehrer drei sogenannte Überprüfungsstarts machen, um zu testen, ob er fit für die Flugsaison ist. Wenn alles gut gelaufen ist, können alle Piloten unbesorgt in die Saison starten. Auch zahlreiche Wettbewerbe finden im Laufe des Jahres statt. Es gibt zum einen das Dannstadter Vergleichsfliegen, bei dem es darum geht, so viel Strecke wie möglich zu fliegen und auf weitere Kriterien dabei zu achten. Zum anderen gibt es die Segelflug-EM und -WM, in denen der Verein ebenfalls vertreten ist.

Auch für die Jugend ist etwas dabei: Für sie gibt es das Jugendvergleichsfliegen, dabei vergleichen sich junge Piloten in ihren fliegerischen Fähigkeiten. Sie müssen dafür einer ausgewählten Jury exakte Flugmanöver oder auch saubere Ziellandungen vorführen. Während des Jahres wird an den Wochenenden so viel wie möglich geflogen. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020