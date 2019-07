Sicher unterwegs mit dem Fahrrad

Ein Geisterrad erinnert seit ein paar Tagen an einen schrecklichen Unfall, der sich am 28. Juni in Bensheim zugetragen hat. Eine Fahrradfahrerin kollidierte mit einem PKW und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Eine Woche lang kämpfte die erst 16-Jährige um ihr Leben, bis sie traurigerweise ihren schweren Verletzungen erlag. Jeden Tag versterben Radfahrer auf den deutschen Straßen. 2018 waren es insgesamt 445 Menschen, die durch einen Fahrradunfall tödlich verunglückten, das sind 16,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie lässt sich ein solch grauenhafter Trend wieder umkehren und die Straßen für Radler wieder sicherer machen?

Die Situation der Fahrradfahrer ist zwiegespalten, zum einen ist Fahrradfahren erwünscht, zum anderen gehören sie zu den gefährdetsten Gruppen im Straßenverkehr. Aus diesem Grunde sollte zunächst jeder Fahrradfahrer auf seine Sicherheit achten und wirklich alle selbstverursachten Gefahren unbedingt vermeiden. Dies bedeutet, dass vorausschauendes Fahren unerlässlich ist, auch wenn dies damit verbunden ist, einen Umweg in Kauf zu nehmen, um die gefährlichste Kreuzung nicht überqueren zu müssen. Ferner sind Handzeichen wichtige Botschaften an Autofahrer, die helfen, die Situation richtig einschätzen zu können. Um sicherzugehen, empfehlen Experten, den Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern zu suchen. Ferner stellte sich heraus, dass es Fahrradfahren hilft, von außen selbstbewusst zu erscheinen, innerlich jedoch defensiv fahren und einen Helm zu tragen. Auch als Fahrradfahrer müssen die Verkehrsregeln eingehalten werden – Geisterfahren, alkoholisiert aufs Rad steigen oder rote Ampeln missachten sind daher tabu.

Natürlich ist auch die Politik gefordert, die Sicherheit für Fahrradfahrer im Straßenverkehr zu verbessern. Zahlreiche Politiker setzen sich dafür ein, dass LKWs mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet werden. Hintergrund hierbei sind erschreckende Zahlen von Unfällen, die sich auf anderem Wege praktisch nicht vermeiden lassen, denn beim Rechtsabbiegen können die erhöht sitzenden Lastwagenfahrer Radler im toten Winkel nicht sehen.

Mehr Fahrradfahrer bedeuten, dass die Infrastruktur zu ihren Gunsten ausgebaut werden muss. Tatsächlich ist allerdings anderes eingetreten. Durch die Zulassung der E-Scooter wurden Radwege in den vergangenen Monaten gefährlicher. Auch das Kurzzeithalten, das teilweise auf Radwegen geduldet wird, bedeutet konkret, dass an dieser Stelle die Unfallgefahr drastisch erhöht ist.

Auch in Bensheim gibt es kritische Stellen für Radler und Fußgänger. Als Beispiel möchte ich hier die Darmstädterstraße Ecke Kirchbergstraße nennen. Durch eine gleichzeitige Schaltung der Fußgänger- und der Rechtsabbiegerampel auf der Kirchbergstraße sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer erst im letzten Moment zu sehen, bedenkt man, dass sich hier eine Grundschule befindet, wird einem der Ernst der Situation bewusst.

Fahrradunfälle sollten uns trotzdem nicht davon abhalten oder gar Angst machen, das Rad zu nutzen. Vielmehr sollten sie uns mahnen, an unsere Sicherheit zu denken, und die Politik daran erinnern, dass viel für einen fahrradfreundlichen Verkehr getan werden kann und muss, in der Hoffnung, dass ein weiterer tödlicher Radunfall in Bensheim vermieden werden kann. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019