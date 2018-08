Anzeige

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat in seinem Wahlkampf für viele Projekte geworben. Unter anderem für ein offenes Europa, einen liberalen Wirtschaftskurs und... für ein gesetzliches Handyverbot an Schulen. Dieses Wahlversprechen wurde durch die Zustimmung des Parlamentes nun tatsächlich Realität. Nach den Sommerferien sind Smartphones in französischen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe 1 verboten. Da die Bildungspolitik in Deutschland Aufgabe der einzelnen Bundesländer ist, ist ein Handyverbot an Schulen bisher nur in Bayern gesetzlich verankert. Aber wäre ein solches Gesetz auch bundesweit sinnvoll? Laura Kress