All-you-can-eat-Buffets werden immer beliebter. Der Grund: Es ist günstig. Wer mag es nicht günstig essen zu gehen, und dabei eine große Auswahl an unterschiedlichen Esskulturen zu haben. All you can eat bietet sehr viele Vorteile.

Ein Grund, All-you-can-eat-Buffets zu besuchen ist, dass man so viel essen kannst, wie man will, denn es wird einem nicht vorgeschrieben, wie viel man essen darf. Man kann seinen Teller jederzeit neu beladen, die Größe der Portion ist dabei irrelevant. Das heißt, der Teller wird je nach Belieben beladen. Außerdem muss man nicht auf sein bestelltes Essen warten. Zu Beginn wird eine bestimmte Summe gezahlt, dann bedient man sich an einer Theke und muss nicht wie im Restaurant auf das Essen warten.

Mittlerweile ist die Vielfalt an All-you-can-eat-Buffets gestiegen. Die große Auswahl an Gerichten aus aller Welt ist besonders und auf jeden Fall einen Besuch wert. Das Beste am All you can eat sind aber die Preise, für so wenig Geld dennoch sehr gut essen zu gehen, ist selten. Sich den Magen vollschlagen und danach noch weiter essen für maximal 20 Euro pro Person lohnt sich. Dies wurde von einer Studie des TV-Sender Vox in der Serie „Kochbar“ belegt. Eine vierköpfige Familie aß in einem All-you-can-eat-Restaurant was das Zeug hielt, dabei wurden die Portionen gewogen und der genaue Preis bestimmt. Erstaunlicherweise kam dabei raus, dass die Familie ganze 48 Euro gespart hat. Daraus kann man folgern, dass All-you-can-eat-Restaurant einen Besuch wert sind, das Essen schmeckt lecker, es bestehen keine Wartezeiten, man kann so viel essen, wie man möchte und das Wichtigste, es ist günstig. Svenja Thomas

