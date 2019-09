Sollte das Studium Geld kosten?

Seit 2014 sind in allen deutschen Bundesländern die Studiengebühren abgeschafft. Das bedeutet, dass deutsche Studenten kein Geld mehr an den Staat zahlen müssen, um ein Studium aufgreifen zu können. Trotzdem hören wir oft den Satz „Studieren ist so teuer!“. Neben dem Semesterbeitrag, der einmal im halben Jahr an die Universität gezahlt werden muss, fallen unter anderem Materialkosten, Miete und Lebenshaltungskosten für viele Studenten an, die ohne Unterstützung der Eltern oder einen Nebenjob nicht zu stemmen sind. Während Auszubildende während ihrer Lehre sogar Geld verdienen, heißt es für die Studenten regelmäßig: zahlen. Ist das nicht unfair? Sollten nicht auch Studierende dafür Geld erhalten, dass sie sich an der Universität zu gefragten Kräften auf dem Arbeitsmarkt weiterbilden? Eva-Lotte Wenderoth

