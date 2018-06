Sonnenreicher Sommer – Freund oder Feind?

Anzeige

Sind davon manche gefährlicher?

Magerl: Ja. Das maligne Melanom ist die gefürchtetste Hautkrebsart, weil hier relativ bald Tochterabsiedelungen auftreten können. Dann folgt das Spindelzellkarzinom. Weniger problematisch sind Basaliome, die erfreulicherweise die Lebenserwartung nicht senken. Problematisch bei Basaliomen ist das lokal zerstörende Wachstum, was einen verstümmelnden Charakter haben kann, wenn sie über Jahre ignoriert werden. Insbesondere Problembereiche (um die Augen, Nase, Ohren) sind hier kritisch.

Gibt es besondere Hauttypen, die eher an Krebs erkranken etwa helle Haut?

Magerl: Bezüglich UV-Lichtempfindlichkeit werden verschiedene Lichttypen unterschieden. Dabei wird gemessen, wie lange sich die Haut ungeschützt der Sommermittagssonne aussetzen kann, bevor Rötungen und damit bereits langfristige Hautschäden auftreten. Prinzipiell kann Hautkrebs auf jedem Hauttyp auftreten. Allerdings haben helle Hauttypen einen schlechteren UV-Schutz, so dass die Schädigungszone regelhaft schneller erreicht wird. Hieraus ergibt sich langfristig ein wesentlich erhöhtes Risiko für hellen Hautkrebs und ein deutlich erhöhtes Risiko für schwarzen Hautkrebs.

Ist Hautkrebs heilbar beziehungsweise wie wird behandelt?

Magerl: Bezogen auf den schwerwiegendsten Hautkrebs, das maligne Melanom ist erfreulicherweise zu sagen, dass in Deutschland neun von zehn Melanompatienten geheilt werden. Diese sehr gute Heilungschance hat erheblich mit der breiten Hautarztdichte, konsequenten und flächigen Screeningmaßnahmen und den wachen Augen vieler Haus- und Facharztkolleginnen und -kollegen zu tun. In Ländern mit schwacher Hautarztdichte und ohne Screening und Arztzugang sind es nur sechs von zehn Patienten. Die hautchirurgische vollständige Entfernung ist hier das Mittel der ersten Wahl. Beim hellen Hautkrebs kommt es stark auf die exakte Diagnose an, erfreulicherweise gibt es eine Vielzahl guter und wirksamer Behandlungen. Oftmals können operative Eingriffe vermieden werden und zum Beispiel durch Cremes (immunsystemaktivierend, lokal chemotherapeutisch), durch Laser oder laserähnliche Lichttherapie (photodynamische Lichttherapie) ersetzt werden.

Wie kann ich selbst vorbeugen? Reicht Eincremen?

Magerl: Es ist sehr nützlich, sein eigenes Risikoprofil zu kennen. Dieses ergibt sich aus familiärer Belastung (Hautkrebs in der Familie), der Anzahl der Naevuszellnaevi (im Volksmund „Pfefferflecken“ oder „Muttermale“ genannt, sowie der Sonnenbelastung, insbesondere in Kindes- und Jugendalter. Eine schwerwiegende Risikoerhöhung sind Solarienbesuche. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Sonnenschutz der entscheidende Punkt für den beeinflussbaren Teil des Hautkrebsrisikos darstellt. Geeignete Sonnenschutzmittel sind ein wichtiger Teil davon, wobei die Kenntnis der Hauteigenschutzzeit erforderlich ist, um diese richtig anzuwenden. Unbedingt ist auf eine ausreichende Menge an Sonnenschutzmittel zu achten, zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut werden benötigt, um den angegebenen Malnehmefaktor zu erreichen. Das wären für den Ganzkörperschutz für einen Tag 40 Gramm. Genauso wichtig ist geeigneter Kleiderschutz. Eine nette Faustregel ist die Drei-H-Regel: Hut, Hemd, Hose. Kleiderschutz hat auch Vorteile: weniger Kosten für Sonnenschutzmittel und Zeitersparnis. Um keinen Vitamin-D-Mangel zu bekommen, messe ich meinen Vitamin-D Spiegel regelmäßig und nehme Vitamin-D als Nahrungsergänzungsmittel ein. Es gibt leider die Erkenntnis, dass ich nur hinreichend Vitamin-D produziere, wenn ich in die Sonnenschädigungsphase eindringe. Das möchte ich nicht, einen Vitamin-D-Mangel aber auch nicht. Deshalb wähle ich beides, ein reduziertes Hautkrebsrisiko durch gute Schutzmaßnahmen und einen guten Vitamin-D Spiegel, der mich vor Atemwegserkrankungen und Osteoporose schützt sowie möglicherweise sogar mein Krebsrisiko reduziert. Schließlich ist es sehr ratsam, an den Hautkrebsscreeningmaßnahmen teilzunehmen, die lebensrettend sein können.

Nach dem informativen Gespräch mit Dr. Magerl weiß ich, dass Sommer, Sonne, Kaktus nur ausreichend geschützt und in Maßen möglich ist. Und auch mit Hut, Hemd und Hose kann man die schönste Zeit des Jahres genießen. Alexander Rhein

