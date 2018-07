Sorgfältige Planung ist das A und O

Anzeige

Sofort ein Studium beginnen oder eine Ausbildung starten? Das kommt für viele Abiturienten nicht in Frage. Sie gönnen sich erst einmal ein Jahr Auszeit – viele von ihnen im Ausland. Und die Möglichkeiten in diesem Bereich sind vielfältig. Von Work and Travel über einen Freiwilligendienst in Entwicklungsländern bis hin zu einem Au-Pair-Aufenthalt ist alles möglich.

Vor allem bei Mädchen wird letztere Möglichkeit immer beliebter. Schließlich lernt man als Au Pair in einer Gastfamilie die Kultur und Sprache eines anderen Landes kennen und verfügt gleichzeitig über ein regelmäßiges finanzielles Einkommen. Zudem wird man selbstständiger und kann gegebenenfalls zukünftige Arbeitgeber mit seiner Auslandserfahrung für sich begeistern.

Trotzdem sollten auch kritische Aspekte, die mit einem Au-Pair-Job einhergehen, nicht außer Acht gelassen werden. So muss man seine eigenen Pläne zum Beispiel immer vom Tagesablauf der Familie abhängig machen. Vor allem sollte man sich aber ehrlich die Frage beantworten, ob der Umgang mit Kindern wirklich das richtige für einen ist. Doch wie wird man letztendlich Au Pair? Und was ist bei der Planung eines Auslandaufenthaltes zu beachten?