Anzeige

Jedes Jahr findet an der Goethe-Universität in Frankfurt die sogenannte MainMUN statt. MUN ist die Kurzform für Model United Nations, in welchen es darum geht, die Vereinten Nationen zu simulieren. Solche Simulationen finden überall auf der Welt statt, zum Beispiel auch am Sitz der Vereinten Nationen in New York, und die Teilnahme ist für alle Studenten und Schüler ab 16 Jahren möglich.

Für die diesjährige MainMUN, welche vom 8. bis 11. Februar stattfand, reisten nicht nur Schüler und Studenten aus ganz Deutschland an, sondern auch aus dem Ausland. Allein deswegen, aber auch für eine möglichst realistische Darstellung der Vereinten Nationen waren die Teilnehmer dazu angehalten, Englisch zu sprechen. Manche Teilnehmer, zum Beispiel aus Ägypten oder Indien, hatten also schon eine weite Anreise hinter sich, als die Veranstaltung am frühen Nachmittag des 8. Februar mit mehreren Vorträgen und Ansprachen eröffnet wurde.

Die Vereinten Nationen sind ein Zusammenschluss von 193 Ländern, deren wichtigste Aufgaben die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit darstellen. Um diese Aufgaben zu bewältigen, tagen die Delegierten der Mitgliedsstaaten in verschiedenen Komitees, zum Beispiel dem Security Council, der General Assembly und dem Economic and Social Council, welche sich jeweils mit Themen und Problemen der UN-Charta auseinandersetzen.