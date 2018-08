Spannende Premiere bei den Profis

Vom 8. bis zum 12. August fanden in diesem Jahr die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand statt – und mit den Schwestern Luca (18) und Sinah (17) waren diesmal zwei Bensheimerinnen mit von der Partie.

Bei der TSV Auerbach spielen die beiden bereits seit Jahren leidenschaftlich in der ersten und zweiten Damenmannschaft Hallenvolleyball. Beachvolleyball war bisher nur nebenbei drin, jetzt wollte sich das Team Düringer-Düringer nach einigen erfolgreichen Turnieren im Vorjahr und einer Teilnahme an den diesjährigen Hessenmeisterschaften mal in einem ganz professionellen Umfeld versuchen. Über ihre Erfahrungen bei den Meisterschaften haben sich Sinah und Luca mit der Banane unterhalten.

Wie kamt ihr zu der Teilnahme – wie verlief die Qualifikation und was war eure Motivation?

Sinah und Luca Düringer: Spätestens, nachdem wir auf den Hessenmeisterschaften den zweiten Platz belegt hatten, haben wir definitiv Lust auf mehr professionelles Beachvolleyball bekommen. Normalerweise qualifizieren sich nur die Sieger der Landesmeisterschaften für die deutschen Meisterschaften. Deshalb haben wir uns umso mehr gefreut, dass es noch freie Plätze gab, weshalb wir auch als Zweitplatzierte teilnehmen konnten. In das Turnier gegangen sind wir mit dem Gedanken „Dabei sein ist alles“. Da wir die Quali nur knapp geschafft hatten, haben wir uns keine großen Ziele gesetzt, sondern wollten mal sehen, was andere Teams in unserem Alter so draufhaben und ob es für den ein oder anderen Satzgewinn reicht.

Wie war das Wochenende organisiert; gab es da einen bestimmten Ablauf?

Sinah und Luca: Die Teams sind bereits am Mittwoch, 8. August, angereist. Abends gab es ein Meeting für alle Teilnehmer, an dem jeder erfahren hat, wann er auf welchem der neun Felder spielt. Gespielt wurden dann in den acht Gruppen mit je vier Teams zuerst die drei Gruppenspiele. Darauf folgten die Überkreuz- und Platzierungsspiele. Untergebracht waren die meisten Teams im Haus der Athleten, einer Art Hotel, in dessen Cafeteria auch die Mahlzeiten ausgegeben wurden. Wir haben mit einigen anderen Teams in einer Halle nebendran übernachtet, da das Hotel bereits voll war. Jedes Team hatte am Tag höchstens zwei Spiele und musste ein Schiedsgericht stellen. Pausen und Trainingsmöglichkeiten hatte man zwischendurch. Während diesen Zeiten haben wir den anderen Teams zugeschaut und uns auch mal an den Strand gelegt.

Wart ihr von irgendetwas besonders positiv oder negativ überrascht?

Sinah und Luca: Besonders gut hat uns die Atmosphäre bei den Meisterschaften gefallen. Neben den Feldern direkt am Strand – natürlich inklusive Strandkörben am Rand – waren für uns auch die vielen interessierten Zuschauer auf der frei zugänglichen Anlage eine ganz neue Erfahrung. Besonders beeindruckt waren wir von dem Center Court –dem Feld, auf dem unter anderem das Finale ausgetragen wurde. Hier gab es richtige Tribünen für die Zuschauer und sogar einen Kommentator. So was kennt man sonst nur aus dem Fernsehen.

Was habt ihr mitgenommen?

Sinah und Luca: Wir haben viel professionelles Beachvolleyball gespielt und ganz neue Erfahrungen mit neuen Gegnern gemacht. Wir wissen jetzt, wie wir uns nächstes Jahr vorbereiten müssen, um bei der U20 mithalten zu können, und haben uns vorgenommen, weiterhin so viel wie möglich im Sand zu trainieren. Interview: Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.08.2018