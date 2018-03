Anzeige

Journalisten haben es im 21. Jahrhundert nicht leicht. Seit Jahren belegen sie bei Beliebtheitsumfragen ähnlich schlechte Plätze wie Politiker und Gewerkschaftler. Ihr schlechter Ruf zeigt sich unter anderem im Internet, wenn unter Artikel „Lügenpresse“ gepostet wird. Dennoch gibt es viele Abiturienten, die von einer Karriere in diesem Berufsfeld träumen und für genau jene fand kürzlich der Jungjournalistentag in Frankfurt am Main statt.

Zum zweiten Mal wurde die Veranstaltung bereits an der HMKW Frankfurt (Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft) vom DJV (Deutscher Journalisten-Verband) ausgetragen. Dieses Mal lockte sie rund 100 angehende Journalisten in die hessische Bankenmetropole.

Individuell gestaltbares Angebot

Der Tag selbst war vielfältig gestaltet und bot den Teilnehmern ein individuell zusammenstellbares Programm. Zum einen gab es Workshops zu den Themen Ausbildung, Social Media, Online-Journalismus und Existenzgründung, zum anderen referierten erfolgreiche Journalisten von ihren persönlichen Lebenswegen und Berufskonzepten. Besonders hohen Zuspruchs erfreute sich ein Interview mit zwei Crowd-Journalistinnen, die ihre Follower in ihre Arbeit miteinbeziehen. Ihre Leser können sich übers Internet an sie wenden und somit selbst entscheiden, über was die beiden berichten sollen. Die Pausen wurden so gestaltet, dass Interessierte die Möglichkeit hatten, jeden Referenten persönlich anzusprechen und eigene Fragen stellen zu können.