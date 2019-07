Spannendes Inselhopping im Paradies

Langsam verwandelt die Sonne den Horizont in ein rotes Flammenmeer. Die am Berg hängenden tiefdunklen Regenwolken bilden dazu einen starken Kontrast. Schnell werden noch ein paar Fotos gemacht, bevor die Sonne endgültig verschwindet und es schon um halb sieben dunkel ist. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, wenn man aus der gewohnten Sommerzeit Nordeuropas kommt. Danach strahlen schon die Sterne um die Wette und lassen einen weiteren Tag auf den Seychellen vorübergehen.

Das Wetter bei der Ankunft ist alles andere als erwartet. Es schüttet und stürmt. Kalt ist es zwar nicht, aber angesichts der bevorstehenden einstündigen Bootsfahrt zum ersten Ziel, der Insel Praslin, hat man schon seine Bedenken. Am Hafen auf Mahé, der größten Insel der Seychellen, macht sich aber niemand wegen des Seegangs Sorgen, und so fährt die Fähre pünktlich ab. Doch schon bald fühlt man sich wie auf einer Achterbahnfahrt, und es dauert nicht lange, bis die ersten Mägen anfangen zu rebellieren. Nach der gefühlt längsten Stunde, ist der Hafen von Praslin endlich erreicht und jeder ist froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ab jetzt kann man auch endlich die schöne Kulisse rundherum wahrnehmen: Der Hafen besteht aus einem einzigen Gebäude und ist durch eine Brücke mit der Insel verbunden. Dadurch erhält man einen guten Ausblick auf das nun wieder ruhige Meer und die ins Wasser ragenden Palmen. Mit dem Bus werden wir in unser Hotel gebracht und müssen uns erst an eine weitere Besonderheit gewöhnen. Auf den Seychellen herrscht Linksverkehr, eine Folge der Zugehörigkeit zu Großbritannien bis 1976. Bis heute sind die Seychellen Mitglied des Commonwealth und haben Englisch sowie Französisch und die Sprache der Einheimischen, Kreolisch, als Amtssprache. So verständigt man sich nicht selten mit einem Mix aus französisch und englisch, und auch der lokale Radiosprecher wechselt gerne einmal mitten im Satz die Sprache.

Viele Einwohner hat Praslin nicht. Mit rund 7000 Menschen ist sie die zweitgrößte bewohnte Insel. Bewegen kann man sich hier problemlos mit den öffentlichen Bussen, wobei jede Fahrt ein Abenteuer für sich ist.

Wahres Naturparadies

Die Natur ist allgegenwärtig, man spürt sie insbesondere im Nationalpark Vallée de Mai. In diesem wächst die nur auf Praslin vorkommende Kokosnussart Coco de Mer. Sie ist deutlich größer als die uns bekannte Kokosnuss und kann bis zu 40 Kilogramm schwer werden. Auch die Palmen sind bis zu 24 Meter hoch und lassen sich einen auf den schmalen Pfaden des Parks schnell sehr klein fühlen. Tiere sieht man außer Ameisen jedoch eher selten, auch wenn eine Papageienart hier heimisch sein soll. Es bleibt aber immer noch die Hoffnung, eine hier frei lebende Riesenschildkröte anzutreffen. Doch ich hatte nicht damit gerechnet, sie am weltberühmten Strand Anse Lazio zum ersten Mal zu sehen. Der Strand ist mit der berühmteste der Seychellen und wurde unter die Top Ten der schönsten Strände der Welt gewählt. Große Granitfelsen ragen hier ins Wasser, und auf einem kleinen See direkt am Strand treiben herunter gefallene Kokosnüsse.

Umstieg aufs Fahrrad

Nach einer weiteren kurzen Überfahrt mit der Fähre kommt man auf La Digue an. Hier gibt es keine Busse und nur sehr wenige Autos. Das Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad. Überall an den Straßenrändern kann man sie ausleihen und damit die Insel erkunden. An der Küstenstraße entlang entdeckt man weitere fast menschenleeren Strände bis man am Ende der Straße ankommt. Hier geht es nicht mehr weiter, denn die Straße endet im Nichts und keine fünf Meter weiter beginnt wieder der Regenwald. Auf der Rückfahrt halten wir an dem kleinen Café „Chez Jules“ direkt am Strand an, wie viele andere auch, um sich eine kleine Abkühlung vom tropischen Wetter zu holen. Auf La Digue gibt es noch eine weitere Straße, die einmal quer über die Insel zum Strand Grande Anse führt. Hier braucht es mehr Anstrengung, um über den Berg hin zur Bucht zu gelangen. Hier erwarten einen große Wellen und türkisblaues Meer. Doch man kann sich nicht so einfach in das tosende Meer stürzen, denn aufgrund der starken Strömung ist das Schwimmen hier verboten.

Richtig schwimmen kann man jedoch am Anse Source d’Argent, dem sogenannten Bacadi-Werbung Strand. Zugänglich ist er durch das Naturschutzgebiet L’Union Estate, in dem sich außerdem eine Vanille-Plantage und ein Gehege mit Riesenschildkröten befinden.

Hauptstadt zu Fuß entdecken

Nach einer nicht ganz so unruhigen Schifffahrt zurück zur Hauptinsel Mahé begrüßt uns wieder Regen. Die Regenwolken hier sind keine Seltenheit, und fast jeden Tag regnet es einige Stunden. In einer Regenpause kann man dann Victoria, die Hauptstadt der Seychellen, erkunden. Mit rund 30 000 Einwohnern ist sie recht beschaulich, und schnell erreicht man zu Fuß alle touristischen Attraktionen. So gibt es einen bunt bemalten indischen Tempel, eine Miniaturausgabe des Big Ben und den lokalen Markt, den Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market. Sehenswert ist auch der Strand Beau Vallon, der sich auf der anderen Seite der Insel befindet und sehr gut für Wassersportler geeignet ist.

Für gutes Essen muss man hier nicht ins Restaurant gehen. Die zahlreichen Take-Aways bieten eine kostengünstigere und leckere Alternative. Denn die Lebenserhaltungskosten sind auf den Seychellen relativ hoch und zählen zu den höchsten Afrikas. Essen in einem Restaurant ist teurer als in Deutschland. Man erhält jedoch speziell bei Fisch eine ausgezeichnete Qualität.

Für Urlauber, die Erholung und Ruhe suchen, sind die Seychellen ein ideales Reiseziel. Gleichzeitig kann man zahlreiche Wassersportaktivitäten ausüben und die Inseln auf eigene Faust erkunden. Elena Scheuren

