Spartipp oder Mogelpackung?

Anzeige

Im Januar 2011 erschien E10, Benzin mit einem Ethanolgehalt von zehn Prozent, an den deutschen Tankstellen. Man träumte davon, dass durch das vermeintliche Biobenzin Treibhausgase vermindert und somit die Umwelt geschützt werden könnte. Doch schon nach kurzer Zeit stellte sich eine Flaute an den E10-Zapfsäulen ein. Überall hörte man, E10 könne den Motor schädigen und würde zu einem Mehrverbrauch an Kraftstoff führen. In diesem Falle wäre das Ziel, das Klima zu schützen, also weit verfehlt worden. Doch wie sieht es 2018 aus? Spielt E10 überhaupt noch eine Rolle? Und haben sich inzwischen die Befürchtungen bewahrheitet?

Einer großen Beliebtheit konnte sich E10 in Deutschland, wie gesagt, seit seiner Geburtsstunde nicht erfreuen. Zu Beginn tankte es nicht einmal jeder Zehnte, heute hat sich die Lage etwas gebessert. Statistiker gehen davon aus, dass etwa 13 Prozent der Deutschen mittlerweile auf den Kraftstoff setzen, während nach wie vor das klassische E5-Super-Benzin besonders häufig in den Tank kommt – ganze 83 Prozent der Autofahrer greifen regelmäßig zu.

VDA: Keine Gefahr für Motoren

International variiert der Zuspruch stark. Während in der Schweiz kein Ethanolbenzin geplant ist, gibt es in den USA bereits die Möglichkeit, E15 zu erhalten. Nach jahrelanger Erfahrung geht der Verband der Automobilindustrie in Deutschland (VDA) davon aus, dass E10 99 Prozent der Motoren nicht schädigt. Selbst wenn ein bestimmtes älteres Fabrikat nicht getestet wurde, ist in den meisten Fällen nichts zu befürchten, denn die höhere Oktanzahl kann in der Regel problemlos verkraftet werden.