Genau das ist es, was den Maiway dieses Jahr auch für mich ausgemacht hat. Man hat ein unglaublich vielfältiges Angebot an Musikrichtungen, und man findet an jeder Ecke viele Menschen, die einfach die Veranstaltung genießen. Besonders gut bei uns angekommen sind der Shuttle Bus, das Parkhaus des Kaufhaus Ganz und das Varieté Pegasus. Auch Hannah (17), war vom Shuttle Bus überzeugt: „Sehr gute Musik und Leute. Vor allem die Band im Shuttle-Bus war der Hammer.“ Theresa (18) hat an dem Shuttle Bus nur gestört, dass es keine klaren Zeiten gab: „Also, ich fand es sehr gut, es lohnt sich wirklich, nur die Zeiten von dem Shuttle hätte man auf ein Plakat irgendwo hinschreiben können, zum Beispiel, alle 15 Minuten.“ Im Pegasus wurde man von „Jam die Bääähhnd“ mit auf eine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre genommen. Diese Band hat mich und meine Freunde am längsten fesseln können, denn wir konnten erstaunlich viele Texte mitsingen und hatten sehr viel Spaß. Leonard (17) stellt auch fest, wie vielseitig das Angebot ist: „Beeindruckend und vielseitig, jeder konnte sich in dem kunstvollen Abend finden und die Welt vergessen.“ Besonders die schön angestrahlte Sankt-Georg-Kirche ist im Gedächtnis geblieben. Die Säulen wurden in verschiedenen Farben passend zu den Musikstücken der Band „Blue Note Beach“, die das Publikum mit einer Auswahl an Jazz und Klassik erfreute, angestrahlt, was der Location einen ganz besonderen Flair verliehen hat. Das findet auch Benedikt (17): „Ich fand die Band in der Tiefgarage vom Ganz gut, und die Lichtershow in der Kirche war auch beeindruckend.“

Insgesamt kann man den Abend als gelungen für alle Generationen betrachten. Das sagt auch Yara (17): „Es war ein wirklich vielfältiger Abend mit einem tollen Ambiente.“ Auch Fabian (17) sagt: „Mitreißende Musik, leidenschaftliche Bands und eine großartige Stimmung gestalteten einen unvergesslichen Abend.“

Ich finde, diese Sätze beschreiben die Veranstaltung sehr gut, und die Stimmen zeigen, dass das Event sich für alle Altersgruppen lohnt. Cara Metzner

