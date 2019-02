Spende aus Nikolausaktion überreicht

BENSHEIM.Mitten im Februar war jetzt der Nikolaus Thema. In diesen Tagen überreichte in Bensheim Rainer Sartorius 1900 Euro aus der Vorjahres-Nikolausaktion des Katholischen Pfarreienverbunds je zur Hälfte an den Eltern-Kind-Treff und an Karolina Stolecka-Meinert. Für den Eltern-Kind-Treff nahmen Bürgermeister Rolf Richter und Koordinatorin Marion Huhn vom Frauenbüro die Spende entgegen. Die Finanzspritze soll in die Ausstattung investiert werden. Stolecka-Meinert, von Haus aus Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin, ist an vielen Stellen in sozialen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Sie wird mit dem Geld Familien unterstützen, denen es oft an Kleinigkeiten fehlt und denen sie so einen Lichtblick im Alltag geben kann. Bei der Nikolausaktion war das Team des Pfarreiverbundes, für das Pia Ritzert zwei Wochen lang Anmeldungen entgegengenommen hatte, zu Gast bei fast 60 Familien sowie in kirchlichen und städtischen Einrichtungen. Insgesamt wurden rund 1000 Kinder und Erwachsene besucht. Nach Auskunft des dienstältesten Nikolaus-Darstellers, Friedel Rolf, gibt es den Besuchsdienst seit 64 Jahren, bilanzierte Rainer Sartorius anlässlich der Spendenübergabe. thz/ Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.02.2019