Spitzen-Akrobatik und heiße Beats

Ein langes Wochenende ging gestern Abend vorbei. Dass die vielen freien Tage jedoch kirchlich begründet sind, hat man in Bensheim fast vergessen. Denn wie in den Kirchen das Hochfest Fronleichnam gefeiert wurde, so herrschte in Bensheim und Heppenheim durch das 16. Hessische Landesturnfest ein fulminanter Ausnahmezustand.

Für den Auftakt des Festes sorgten am Mittwochabend atemberaubende Akrobatik und Michael Grudas, ein erfolgreicher DJ aus Hamburg, bevor das erste Highlight am späten Abend beginnen sollte: Kaum ein anderer deutscher Künstler ist derzeit international so angesagt wie Felix Jaehn. Anlässlich des Turnfestes legte der Star-DJ nun erstmals auch in Bensheim auf und verwandelte das Publikum in ein reißendes Meer aus Tanz und guter Laune.

Nicht nur seine größten Erfolge wie „Ain’t nobody“ und „Hot2touch“ ließen die Herzen höher schlagen, sondern auch eine aufwendige Lichtershow, bunte Luftschlangen und ein glitzerndes Feuerwerk. Der 24-Jährige fesselte jung und alt, so dass das Publikum selbst bei einem Ausfall der Technik nicht aufhörte zu jubeln.

Seilspringen kann ganz schön aufregend sein

Ruhiger, aber nicht weniger mitreißend sollte der Donnerstagabend sein, an dem die GGEW-Gala in der Weststadthalle stattfand. Die Show wurde eingerahmt durch das Team Illusion der TSG 1848 Hofgeismar, das das Publikum mit ihren Darbietungen aus Tanz und Kunstturnen mit auf eine packende Reise nach Sanaha, einer bunten glücklichen Welt, nahm.

Eingebettet in die Geschichte wurden Küren der besten Turner weltweit, zum Beispiel das In.Team, das das Rope Skipping beherrscht wie niemand sonst. Das Trio zeigte Bensheim, dass Seilspringen alles andere als monoton ist und es weit mehr zu erlernen gibt, als ein Sprung mit überkreuzten Armen.

Die Ukrainerin Viktoria Gnatuk dagegen brachte die Menge gleich mit zwei Showeinlagen zum Staunen. Zum einen vollbrachte sie waghalsige Kunststücke hoch oben am doppelten Luftring, zum anderen verknüpfte sie Handstandakrobatik mit dem Bau eines kleinen Turms. Im Mittelpunkt ihrer Darbietungen standen Eleganz, Kraft und Körperbeherrschung.

Die Fernsehshow „Got to dance“ machte das Duo Piti schlagartig berühmt. Noch viele Jahre danach sind sie aus der Tanz- und Akrobatikwelt nicht wegzudenken. Bensheim berührten sie nicht nur durch ihre unglaublichen Hebefiguren, sondern auch durch ihre Botschaft, die das Publikum zum Nachdenken über die wichtigsten Werte brachte.

Das Highlight des Abends sollte jedoch eine Kombination aus BMX und Breakdance sein. Der Auftritt von Chris Böhm, der auf dem Rad schnelle Pirouetten drehte, wurde mit den coolsten Moves der Flying Steps untermalt. Am Ende durfte das Publikum Zeuge werden, wie es Chris Böhm und sein BMX-Rad erneut in das Guinness-Buch der Rekorde schafften.

Verspätet aber dafür umso lauter begann der Live-Auftritt von Christina Stürmer. Der Freitagabend in Bensheim zeichnete sich vor allem durch die Publikumsnähe der Sängerin aus. So lief sie während des Konzerts in die Menge und drückte bei ihrem Hit „Ich lebe“ die Hände einiger Fans. Nicht nur Christina Stürmer selbst sang, die ganzen Zuschauer stimmten bei nahezu jedem Lied mit ein, so dass nach dem Auftritt heisere Stimmen garantiert waren.

Zwischen den Gesangseinlagen begeisterte Christina Stürmer mit ihrem charmanten Wiener Dialekt und erzählte von ihrer Gefühlswelt, die die Inspiration ihrer Texte darstellt. Während die Gäste vom Deutsch-Rock angetan waren, so war es Christina Stürmer vom Himmel über Bensheim, der sich nach und nach immer weiter verdunkelte, sodass sich beim letzten Song jeder zum Sonnenuntergang umdrehen und bei „Weißt du, wie die Engel fliegen?“ vom Zauber einer Sommernacht träumen konnte.

Bei Culcha Candela war Mitmachen gefragt

Einen Hammer-Auftritt bescherte die Berliner Reggae-Band Culcha Candela am letzten Abend des Landesturnfests. Das Publikum sollte nicht nur zuhören, sondern mitfeierte, und wurde deshalb immer wieder in das Showprogramm eingebunden. Culcha Candela animierte die Zuschauer dazu, bei den Choreographien mitzumachen und mitzusingen.

Für einen besonderen Flair sorgte Kolumbianer Don Kali, der Teile der altbekannten Songs nonchalant ins Spanische übersetzte. Immer wieder zeigte sich, dass sich Culcha Candela von anderen Musikern deutlich durch ihr soziales Engagement abheben. Unter anderem setzen sie sich für ein buntes Deutschland ein und haben eine Schule in Uganda aufgebaut, die sie durch den Verkauf ihrer Musik finanzieren.

Auf den Auftritt folgte eine wilde Abschlussparty, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Gestern wurde das Landesturnfest feierlich beendet und den Sportlern sowie den Musikern für das unvergessliche lange Wochenende gedankt.

