Sport ist weiterhin möglich

Momentan sind aufgrund des Coronavirus Fitnessstudios und Sportvereine geschlossen, doch man kann sich auch zu Hause sportlich betätigen und so den Extrakilos, die durch das Frustessen bei einigen auf der Waage erscheinen, direkt vorzubeugen oder den Kampf anzusagen.

Neben dem körperlichen Aspekt tut Sport auch der Psyche gut und hilft die mentale Ausgeglichenheit in dieser frustrierenden Zeit zu stärken. Da man seinen Sport nun also zu Hause machen muss, sind Home-Workouts aktuell sehr beliebt – schaut mal auf der BA-Website vorbei! Außerdem gibt es auf YouTube zahlreiche Videos mit Übungen für zu Hause, für die man oft noch nicht einmal sportliches Equipment benötigt. Diese kann man über Videochats sogar gemeinsam mit Freunden machen, um sich besser motivieren zu können.

Mit Abstand an die frische Luft

Auch frische Luft ist sehr wichtig und gesund. Anstatt den ganzen Tag im Haus oder in der Wohnung zu sitzen, gibt es auch eine Menge Sportarten, die man draußen machen kann, ohne anderen Menschen zu nahe zu kommen. Bei dem schönen Wetter gehen immer mehr Menschen vor die Tür, um zu joggen, spazieren zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Hierbei muss man keinem zu nahe kommen und hat auch alleine die Chance, sich an der frischen Luft auszupowern und gleichzeitig das schöne Frühlingswetter zu genießen. Obwohl viele also aktuell nicht ihr gewohntes Sportprogramm im Fitnessstudio, auf dem Fußballplatz oder im Schwimmbad machen können, gibt es genug Möglichkeiten, sich auch in Zeiten der Kontakt- und Ausgangseinschränkungen fit zu halten. Mia Eck

