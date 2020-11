Sportabzeichen diesmal wohl ohne Verleihung

Nachdem feststand, dass die Schulen bis zu den Sommerferien hauptsächlich online unterrichten würden und Schulsport bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 ausfiel, glaubte kaum jemand noch, dass es dieses Jahr möglich wäre, das Sportabzeichen zu absolvieren. Tatsächlich aber ermöglichten es die Bensheimer Prüfer, trotz allem die Prüfungen abzulegen.

Anders als in den vergangenen Jahren durften wir nicht die ganze Sommersaison über trainieren, um eine bestmögliche Leistung zu erreichen, und auch ein spontanes Entscheiden für das Sportabzeichen war dieses Jahr nicht möglich. Stattdessen war es notwendig, sich vorab per E-Mail zu einem Termin anzumelden, an dem man versuchen sollte, möglichst viele Disziplinen unabhängig vom erreichten Edelmetall abzulegen. Wie seit Bestehen des Sportabzeichens war es auch dieses Jahr nötig, sich in den vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit zu beweisen.

Anders als sonst war jedoch, dass man dieses Jahr innerhalb der Disziplinen kaum Auswahlmöglichkeiten hatte, damit von den Prüfern möglichst schnell möglichst viele Abzeichen abgenommen werden konnten. Auch fehlte das Miteinander, das normalerweise bei den regelmäßigen Trainings entsteht. Problematisch wurde es, wenn man die Disziplinen wie ich in unterschiedlichen Sportarten abgelegt hat. Aufgrund der Pandemie hat sich dies dann sehr verzögert und war mit dem erneuten Lockdown kaum noch möglich.

Dennoch hat es auch dieses Jahr Spaß gemacht, am Sportabzeichen teilzunehmen, ob jedoch deutschlandweit wieder über 750 000 Verleihungen wie 2019 gefeiert werden können, ist leider zu bezweifeln. Für Bensheim gilt jedoch, dass die Prüfer viel Engagement gezeigt haben und jeder, der wollte, dazu die Chance bekam. Sophia Rhein

