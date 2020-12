Starbesuch im eigenen Wohnzimmer

Kein Theater, keine Festivals, keine Konzerte, aber vor allem eins: keine Jobs. Für Millionen Menschen in der Veranstaltungsbranche bedeutet die Corona-Pandemie den Verlust ihrer Arbeit. Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, finden seit Anfang des Jahres keine normalen Veranstaltungen mehr statt. Stattdessen haben sich die Künstler und Veranstalter neue Wege suchen müssen, um arbeiten zu können und Leute zu unterhalten: Online-Konzerte, Online-Theater, etc. Vor allem für internationale Stars hat sich das gelohnt. Mit Millionenerlösen unterstützen Künstler wie Louis Tomlinson, Sam Smith oder Niall Horan Organisationen, die den Crews von Veranstaltungen, die durch die Pandemie ihren Job verloren haben, helfen.

Aber auch lokale Veranstalter wie das Parktheater Bensheim versuchten, durch Livestreams Musik direkt zu den Menschen ins Wohnzimmer zu bringen. Auch das traditionelle Adventssingen im Parktheater für Kinder fand in diesem Jahr digital statt. Veranstalter, zum Beispiel das Musiktheater Rex in Bensheim, leiden unter der Situation. Für einen kurzen Zeitraum konnten die Türen des Rex wieder für Musikfreunde geöffnet werden, mussten im Rahmen des zweiten Lockdowns aber wieder schließen. Mit der Kampagne „Rettet das Rex“ konnten schon über 35 000 Euro für das Musiktheater eingenommen werden. Gerade in dieser Zeit sind viele Veranstalter auf großzügige Spenden von ihren Mitbürgern angewiesen. Auch die aus Dresden stammende Gruppe „medelz“ veranstaltete ein Online-Konzert, um Spenden zu sammeln.

Kartenpreise für diese Online-Veranstaltungen liegen in der Regel, je nach Interpreten, zwischen 10 und 40 Euro und sind damit oft günstiger als normale Konzerttickets. Gerade der Charme, die strapazierte Branche zu unterstützen, lässt viele Leute Karten für Online- Veranstaltungen ihrer Lieblingskünstler bezahlen.

Meine persönliche One-Direction-Reunion

Die britische Boyband One Direction, die seit gut fünf Jahren eine Pause macht, hat sich zwar auch zu ihrem zehnjährigen Jubiläum nicht wieder vereint, aber dafür haben die Künstler, die mittlerweile alle eine erfolgreiche Solokarriere gestartet haben, alle ihre eigenen Online-Konzerte zu geben. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und drei der Konzerte „besucht“. Liam Payne, der bekannt ist mit Liedern wie „Strip That Down“ oder „Polaroid“, veranstaltete sogar drei Livestreams über die Plattform Veeps. Beim Ticketkauf hatte man die Wahl zwischen verschiedenen Preiskategorien, bei denen man je nachdem, welche man ausgewählt hat, eine größere Summe spenden konnte. Niall Horan spielte gemeinsam mit der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Ashe in der Londoner Royal Albert Hall, auch hier ging ein großer Betrag als Spende an seine Tour-Crew und einen Crew-Found in Großbritannien und Irland. Louis Tomlinson, der seine Solokarriere erst im vergangenen Jahr startete und seine Welttournee durch die Corona-Pandemie verschieben musste, spielte einen Livestream aus London und brach dabei Rekorde. Über 130 000 Fans auf der ganzen Welt kauften Tickets für die Show des 29-Jährigen. Die Künstler unterstützen damit nicht nur ihre Crew und andere Wohltätigkeitsorganisationen, durch die Online-Konzerte bieten sie Fans weltweit eine Chance, sie live spielen zu sehen, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit dazu bekämen. Eine schöne Methode, um gleichzeitig Menschen zu unterstützen, selbst wieder arbeiten zu können und die Verbindung zu den Fans aufrecht zu erhalten.

Ich finde, wir haben in diesem Jahr gute Möglichkeiten gefunden, die Veranstaltungsbranche zu unterstützen. Trotzdem hoffe ich natürlich genauso wie alle anderen, dass wir bald wieder normal auf Konzerte, ins Kino oder ins Theater gehen können. Cara Metzner

