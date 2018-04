Anzeige

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Das ist nicht nur eine Utopie, sondern der Wortlaut des dritten Artikels unseres Grundgesetzes. Eine verpflichtende Frauenquote verstößt allerdings gegen diese gesetzlichen Bestimmungen, da Frauen bewusst bevorzugt und Männer benachteiligt werden. Was aber, wenn ein männlicher Bewerber für einen Posten nun objektiv betrachtet bessere Qualifikationen als seine weiblichen Mitbewerberinnen vorweist? Dann kann es dazu kommen, dass er trotz aller fachlicher Qualitäten abgelehnt wird. Und das nur zur Erfüllung einer starren Quote. Diese unfaire Behandlung würde nicht nur ein schlechtes Arbeitsklima unter den Kollegen, sondern auch Nachteile für Kunden und Verbraucher nach sich ziehen. Denn welcher Patient legt schon Wert auf das Geschlecht seines Arztes? Alles, was für ihn zählt, ist eine erfolgreiche Behandlung durch einen fähigen Mediziner. Verfügt die Frau also über das nötige Fachwissen, soll sie die Operation durchführen. Bringt ihr männlicher Kollege aber die besseren Qualifikationen mit, so sollte ihm eine Anstellung nicht aufgrund der Frauenquote verwehrt werden. Die Absicht, die hinter der Frauenquote steht, ist aber trotzdem keine schlechte. Um Frauen die gleichen beruflichen Chancen wie Männern zu eröffnen, gibt es allerdings deutlich effektivere Maßnahmen. So sollte zum Beispiel der Wiedereinstieg in die Arbeit nach der Schwangerschaft erleichtert oder die Bildung von Mädchen – vor allem im MINT-Bereich – weiter gefördert werden. Auf diese Weise sind Frauen in der Lage, aufgrund ihrer Qualifikationen und nicht einer gesetzlichen Regelung den Beruf ihrer Wahl auszuüben. Das würde ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen. Eine gesetzliche Frauenquote ist doch die eigentliche Diskriminierung. Laura Kress