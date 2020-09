Start ins Berufsleben in Corona-Zeiten

Die Corona-Pandemie hat in der Wirtschaft viele Schäden angerichtet, Unternehmen in den finanziellen Ruin getrieben oder Berge an Schulden verursacht. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen haben oft schwer unter dem Coronavirus gelitten und tun das noch immer. Während einige Firmen ihre Mitarbeiter deshalb in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen mussten, sind vor einigen Wochen zahlreiche Neuankömmlinge in die Arbeitswelt gestartet.

Für die meisten Auszubildenden hat Anfang September die Ausbildung in ihren Betrieben begonnen, doch wie sieht diese in Zeiten von Corona aus und wie geht es den gebeutelten Betrieben nach dem Lockdown mit ihren neuen Auszubildenden?

Die BAnane-Jugendredaktion hat mit einem Auszubildenden und mit einer Firma über diese Fragen gesprochen, um beide Blickwinkel und Meinungen zur aktuellen Situation zu erfahren. Mia Eck

Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020