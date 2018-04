Anzeige

Heutzutage ist es schwer, voran zu kommen. Zuallererst ist es schwer, Motivation zu finden. Dann ist es schwer, anzufangen. Und als letztes ist es schwer, es durchzuziehen. Also generell: Es ist schwer – egal, bei was oder in welcher Situation im Leben – voran zu kommen. Manchmal tritt man eben die ganze Zeit auf einem Fleck. Ewigkeiten. Aber manchmal ist man auch nicht nur selbst daran Schuld. Ich finde, derzeit werden einem einfach viele Steine in den Weg gelegt. Das kann von Rahmenbedingungen ausgehen, aber auch von der Gesellschaft. Ich finde es sehr ärgerlich, wenn man etwas tun möchte, es aber nicht kann, weil einfach total doofe Rahmenbedingungen oder Leute es unmöglich machen. Ein konkretes Beispiel wäre, dass sich alle darüber beschweren, dass es in einem bestimmten Beruf beispielsweise nicht genügend Leute gibt. Und dann bewirbt man sich um eine Stelle, und wird abgelehnt, obwohl die angegebenen Rahmenbedingungen passen. Man möchte sich also fortbilden, und man möchte gerne einen Beruf ausüben beziehungsweise etwas lernen, was sonst keiner machen möchte, und man bekommt einfach die Chance erst gar nicht. Die Chance wird einem einfach genommen. Und dann im Nachhinein beschwert man sich weiter, warum es zu wenige Leute gibt. Das regt mich echt auf. Der perfekte Bewerber ist nicht älter als 25 Jahre (weil, man möchte ja junge Leute in der Führung), hat ein abgeschlossenes Bachelor- und Masterstudium und zehn Jahre Berufserfahrung. Okay, alles klar. Ist ja auch kein Problem, oder? Steine. Steine im Weg. Das sind unrealistische Erwartungen. Wacht auf. Bitte! Bis neulich, Eure BAte