Streik – laut und leise

Bensheim hat gestreikt. Am Freitag sind wieder Hunderte Schülerinnen und Schüler auf die Straße (und auf den Marktplatz) gegangen, um sich im Rahmen der weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ für den Klimaschutz auszusprechen. Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg ist die Galionsfigur dieser Demonstrationen, aber selbst sie ist nicht gefeit vor Kritikern. Wie sieht also die perfekte (junge) Aktivistin im Jahr 2019 aus? Es reicht offenbar nicht, monatelang freitags die Schule zu streiken, um den „Skolstrejk för Klimatet“ bekannt zu machen. Es reicht aber auch nicht, Hunderttausende Verbündete auf der ganzen Welt zu finden, die bei dieser Aktion mitmachen. Es reicht nicht einmal, für den Friedensnobelpreis nominiert zu werden. Es reicht nicht, Ökostrom aus Erneuerbaren Energien zu beziehen. Es reicht nicht, faire Kleidung oder Secondhand-Klamotten zu tragen. Es reicht nicht, bei der persönlichen Reiseplanung Bus und Bahn statt Auto und Flugzeug zu nutzen. Es reicht nicht, den Müll zu trennen, nein, es reicht ja nicht einmal, gar keinen Müll mehr zu produzieren. Es reicht nicht, sich ehrenamtlich in einer demokratischen Partei oder einer gemeinnützigen Organisation zu engagieren. Es reicht nicht, sein Taschengeld an bedrohte Tiere und Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns, zu spenden. Es reicht nicht, freiwillig den Abfall anderer aus Büschen und Bächen zu fischen. Aber jeder dieser Schritte macht unsere Welt ein kleines bisschen besser. Also los, junge, angeblich politikverdrossene Generationen Y und Z: Geht auf die Straße und seid laut. Vergesst aber auch nicht, im Leisen für ein besseres Klima zu kämpfen. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019