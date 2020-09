Streit um Öl und Erdgas im Mittelmeer

Aktuell streiten sich die Türkei und Griechenland um Gebiete im östlichen Mittelmeer, in denen große Öl- und Erdgas-Vorkommen vermutet werden. Dabei drohten sich die beiden Staaten bereits mit Militärmanövern.

Begonnen hat dieser Konflikt mit einer von Kriegsschiffen begleiteten Erkundungsfahrt eines türkischen Forschungsschiffs namens „Oruç Reis“. Dieses suchte nach Gasvorkommen in Gebieten des Mittelmeers, die Griechenland und Zypern für sich in Anspruch nehmen. Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer sorgten schon in der Vergangenheit oft für Streit.

Die Türkei argumentierte, dass das Gebiet, das nach Erdgas durchsucht wird, Teil des türkischen Festlandsockels sei und die Türkei deshalb ein Recht auf Ausbeutung habe. Griechenland hingegen will das Seengebiet für sich in Anspruch nehmen, da der Türkei die griechischen Inseln Rhodos und Kastelorizo vorgelagert sind.

Den jüngsten Berichten zufolge hat die Türkei die Forschungsfahrt ihres Schiffs „Oruç Reis“ verlängert. Während sie ursprünglich nur bis zum 23. August vorgesehen war, wurde der Einsatz des Forschungsschiffs zunächst auf den 1. September und nun auf den 12. September verlängert. Dies wurde vom griechischen Außenministerium stark kritisiert und als eine Provokation aufgefasst. Außerdem gab der türkische Präsident bereits bekannt, dass die Ausdehnung der Hoheitsansprüche der Griechen in der Ägäis für die Türkei ein Kriegsgrund sei.

Wie es in diesem Konflikt weitergeht, kann niemand vorhersagen. Es ist allerdings zu hoffen, dass sich die Lage zwischen den Ländern bald wieder etwas entspannt und eine weitere Eskalation vermieden werden kann. Mia Eck

