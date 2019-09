Studenten machen der Uni Arbeit

Studenten nehmen während ihrer Studienzeit niemandem Arbeit ab, sondern machen der Universität, an der sie studieren, nur Arbeit. Ein Auszubildender hat für den Betrieb, in dem er seine Ausbildung absolviert, einen Mehrwert – er lernt Arbeitsprozesse in der Praxis kennen und kann das Unternehmen durch seine Mitarbeit an Projekten unterstützen. Außerdem bleibt er dem Unternehmen in den meisten Fällen als Arbeitskraft erhalten.

Ein Student hingegen geht nach der Universität natürlich seinen eigenen Weg. Irgendeinem Unternehmen wird auch er später seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Nur kann man vorher nicht wissen, welchem. Wer soll das Studium denn dann finanziell bezuschussen?

Noch kann kein Unternehmen wissen, ob sie das Glück haben, einen jungen Universitätsabgänger beschäftigen zu dürfen. Eine Möglichkeit, beim Studium finanziell von einem Unternehmen unterstützt zu werden, bietet das duale Studium, das den Studenten an das Unternehmen bindet, sodass beide Partner voneinander profitieren – ähnlich dem Konzept der Ausbildung. Und schließlich können sich junge Menschen mit Akademikerabschluss im weiteren Leben nicht beklagen – sie verdienen im Berufsleben in den meisten Fällen auf lange Frist gesehen deutlich mehr als ihre nicht-studierten Freunde. Rein finanziell betrachtet lohnt sich eine finanzielle Einschränkung während der Studiendauer also – und schließlich ist es doch jedem Schulabgänger selbst überlassen, ob er sich für diesen Weg entscheiden möchte oder eben nicht. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019