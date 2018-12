„Symbol für Weihnachten“

Der beleuchtete Baum an Heiligabend gehört für mich an Weihnachten einfach dazu! Ich halte oft nicht viel von irgendwelchen Traditionen, aber diese ist eine, die ich sehr schön finde und schätze. An Weihnachten einen Baum im Wohnzimmer zu haben und die Geschenke darunter, das ist doch bei den meisten Menschen das erste Bild das sie bei „Heiligabend“ im Kopf hat. Ein beleuchteter Baum strahlt für mich eine Behaglichkeit und Gemütlichkeit aus, die mir einfach fehlen würde. Ich komme endlich mal zur Ruhe. Und das Symbol dafür ist zu dieser Zeit der Weihnachtsbaum.

Natürlich finde ich es irgendwie doof, dass die Bäume dann tot auf dem Müll landen, aber es gibt inzwischen so viele gute Alternativen. Ein Baum im Topf – den kann man sich mittlerweile sogar leihen oder man schmückt einfach einen kleinen Baum im Garten. Egal, Hauptsache irgendwo ist ein leuchtender Baum, der symbolisiert „wir haben es geschafft, dass Jahr ist bald vorbei, wir können uns entspannen“.

Ich finde auch den Weg gut, sich einen Baum im Topf zu kaufen, den man dann entweder in den Garten setzten kann oder im Topf ein paar Jahre aufhebt. So kann ein Baum mehrere Leben als Weihnachtsbaum verbringen. Und wenn er im Garten steht, kann man ihn immer noch irgendwann wieder fällen, ihn ein letztes Mal schmücken und damit dieses wunderbare Weihnachtsgefühl mit Tannenbaum und allem Drum und Dran erzeugen. Cara Metzner

