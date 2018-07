Anzeige

Vogel der Nacht, Proseccofest, Winzerfest – auch hier in der Region reiht sich im Sommer ein Event an das andere. An diesem Wochenende, vom 13. bis zum 15. Juli, fand nun bereits zum 32. Mal das Bachgassenfest in Auerbach statt.

Auch dieses Jahr standen wieder sowohl musikalische als auch sportliche Highlights auf dem Programm der Auerbacher Organisationen und Gastwirte. Zudem nutzten zahlreiche örtliche Vereine die Veranstaltung, um an Ständen entlang der Bachgasse Essen und Getränke zu verkaufen.

Nachdem am Samstagnachmittag bereits die beliebte Bachregatta stattgefunden hatte, sorgten am Abend sowohl Bands als auch DJs für Stimmung auf dem Bachgassenfest.