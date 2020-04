Tapetenwechsel gefällig?

Scrollt man durch die Statusseite auf WhatsApp, so fällt einem auf, dass fast jedem die Decke auf den Kopf zu fallen scheint. Wo früher Bilder von einem geselligen Abend oder einem Shopping-Ausflug nach Frankfurt angezeigt wurden, sieht man derzeit hauptsächlich Bilder von Essen und Videospielen. Doch diese Einfalt muss nicht sein, denn die „Corona-Ferien“ können auch genutzt werden, um langgeplante Projekte wie eine Zimmerrenovierung umzusetzen. Diese Woche hat die Banane viele wertvolle Tipps für alle, die dem Zuhause einen ganz neuen Charme verleihen wollen.

Eine Renovierung ist als eine „Maßnahme zur Instandsetzung eines Bauwerks“ klar definiert, wie tiefgreifend sie jedoch ist, ist von persönlichen Wünschen abhängig. Wer sich entschließt, den Raum komplett zu verändern, sollte zunächst mit der Planung des Bodens beginnen und steht dabei direkt vor der Qual der Wahl, denn der frühere Teppichboden, welcher aufgrund seiner wärme- und schalldämmenden Fähigkeiten gerne verwendet wurde, ist nicht mehr das Must-have in Wohnräumen, da er längst dafür bekannt ist, dass ihn Milben schätzen. Hygienischer sind Fliesen, welche sich darüber hinaus durch ihre Robustheit auszeichnen. Das große Manko der Fliesen ist die Kälte, wärmer sind Holz- und Korkböden.

Ist der neue Boden endlich verlegt und bereits abgeklebt, so steht man vor der nächsten schwierigen Entscheidung: Tapete oder Putz und in welcher Farbe? Tapeten sind noch immer sehr beliebt, man ist flexibler, da sie leichter zu entfernen sind, sie sind günstiger und verleihen einem Raum Wärme. Dennoch lohnt es sich über einen Putz nachzudenken, während Tapeten recht schnell beschädigt sein können, zeichnet sich der Putz über seine Langlebigkeit aus.

Nicht weniger Kopfschmerzen kann die Frage nach der richtigen Farbe mit sich ziehen, denn gerade sie beeinflusst unser ästhetisches Empfinden, gefällt uns eine Farbe gefällt uns der Raum, missfällt uns die Farbe, so schafft es der beste Boden und die schönste Einrichtung nicht uns von diesem Raum zu überzeugen. Während bis vor ein paar Jahren Räume hauptsächlich einfarbig gestrichen wurden, ist es heute durchaus möglich, unterschiedliche Farben und Muster zu verwenden, um Wände zu verlängern oder zu kürzen und die Decken höher wirken zu lassen. Generell empfiehlt es sich auf warme Naturfarben zurückzugreifen, sie verleihen jedem gefühlt eine gemütliche Wärme. Jedoch erscheinen Räume gerade durch Bordeaux-Töne oft kleiner als sie tatsächlich sind. Wer nichts dagegen hat, dass ein Raum kälter erscheint, kann durch ein helles Blau unserem Auge eine endlose Weite vortäuschen. Sobald sich all diese Fragen nach dem Bodenbelag und der Wände geklärt haben, kann man sich über die Einrichtung Gedanken machen. Hier empfiehlt es sich, dass man den Raum und die Möbel genau ausmisst und zunächst mithilfe einer Skizze ausprobiert, wie man den Raum am besten einrichten könnte.

Nun da ihr wisst, wie man bei einer Renovierung optimal vorgeht und in Hessen die Baumärkte geöffnet sind, gibt es keine Ausreden mehr, sich noch weiteres Jahr vor der dringend notwendigen Renovierung zu drücken. Die Banane wünscht euch allen frohes Schaffen und heißt euch schon jetzt in eurem noch schöneren Zuhause willkommen. Alexander Rhein

