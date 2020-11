Technische Probleme vorbestimmt

Bei einer Führerscheinkontrolle nur noch sein Smartphone zeigen? Ob das so gut ist? Dies soll bald Realität werden – in Norwegen ist dies bereits der Fall nun auch hier? Jedoch halte ich dies für nicht notwendig. Viele haben ihren Führerschein sowieso immer im Geldbeutel, also wäre die Einführung eines digitalen Führerscheins nicht notwendig. Wenn das Vorzeigen per Smartphone eingeführt wird, kommt man schneller in Versuchung, wichtige Unterlagen zu vergessen oder nicht mit sich mitzuführen.

Die meisten halten es eh für besser, wenn man etwas Handfestes besitzt und vorzeigen kann. Mit dem Smartphone könnte es außerdem zu Problemen kommen. Das Handy könnte Macken haben, so dass wichtige Infos nicht zu sehen sind, oder aber auch das mobile Netz kann schlecht sein, so dass man gar nicht erst darauf zugreifen kann. Für Menschen, die kein Smartphone besitzen oder keines während des Fahrens mit sich führen, wäre dies ebenso ein Grund, den Führerschein in Papier- und Kartenformat beizubehalten.

Es gibt viele unterschiedliche Hürden. Zuerst müsste erst mal ein Test durchgeführt werden, wie dies funktionieren soll. Ob durch eine App oder das Internet, als das wäre möglich, würde jedoch wieder Probleme hervorbringen. Bis dieses Vorgehen getestet wird, wird es wohl noch dauern. Momentan heißt es 2021, wäre das ja großartig. Jedoch bezweifle ich, dass dies alles bis 2021 durch und erlaubt ist. Man sollte das Papier an anderen Stellen sparen, an denen es nicht so wichtig ist, wie bei dem Führerschein. Man darf gespannt sein, wie es weiter geht und ob es funktionieren wird. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020