Texte mit Witz beim Wettbewerb der Poeten

In der vergangenen Woche fand im Theater Sapperlot in Lorsch zum wiederholten Mal ein Poetry Slam statt. Ein Poetry Slam ist ein Wettbewerb zwischen Poeten, die ihre selbst verfassten Texte vor einem Publikum präsentieren.

Alle Altersstufen vertreten

Auch an diesem Abend gab es eine bunte Mischung aus Texten. So trat der Künstler – und am Ende auch Sieger des Abends – Daniel Wagner mit eher lustigen Texten an, die vor allem Gesellschaftskritik und politische Statements beinhalteten. Theresa Hahl trat mit Texten an, in denen sie sich mit dem Sinn des Lebens und worauf es eigentlich ankommt, beschäftigte.

Auch die anderen Poeten präsentierten unterhaltsame Texte, die aber auch tiefgründige Gedanken aufwiesen.

Am Ende konnte sich Daniel Wagner in einem finalen Kampf der Künste gegenüber seiner Mitstreiterin Theresa Hahl behaupten und gewann somit das mysteriöse Lorscher Säckchen. Besonders auffällig beim Poetry Slam in Lorsch: Im Publikum sind alle Altersstufen vertreten. Vom Rentner bis zum Schüler begeistern sich die unterschiedlichsten Leute für diese Kunstform.

Zwei junge Frauen waren beispielsweise extra für den Künstler Daniel Wagner an diesem Abend angereist und konnten noch zwei Plätze im voll besetzten Theater ergattern.

Im Gesamten war es ein unterhaltender Abend, der mit Kunst, Witz und Politik überzeugen konnte. Cara Metzner

