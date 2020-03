„The Winner takes it all“ – so wählen die USA

Am 3. November findet die 59. Präsidentschaftswahl der USA statt. Die Wähler werden sich zwischen dem jetzigen Präsidenten Donald Trump, der den Republikanern angehört, und einem Kandidaten der Demokraten entscheiden. Schon seit Februar finden die sogenannten Vorwahlen statt. Dies sind Wahlen, bei den sich die möglichen Kandidaten aufstellen und dafür kämpfen, in die nähere Auswahl für eine Kandidatur als Präsidentschaftskandidat in Frage zu kommen. In jedem US-amerikanischen Bundesstaat wird gewählt. Um mehr über das Thema US-Wahlen zu erfahren und um diese besser zu verstehen, hat die BAnane-Jugendredaktion Barbara Noss, Politik- und Wirtschaftslehrerin an er Liebfrauenschule in Bensheim, zu einem Interview getroffen.

Wie funktioniert das US-Wahlsystem? Wofür sind eigentlich die Vorwahlen notwendig, und wie verlaufen diese?

Barbara Noss: Prinzipiell erfolgt die Wahl zum US-Präsidenten, über den alle vier Jahre entschieden wird, in verschiedenen Phasen. Zu Beginn finden die sogenannten Primaries, die Vorwahlen statt, in denen sich die Republikaner und Demokraten parteiintern für einen Präsidentschaftskandidaten entscheiden. Danach wählen die Bürger Wahlmänner beziehungsweise Delegierte, die dann wiederum sowohl den Kandidaten der Republikaner als auch den Kandidaten der Demokraten wählen. Wer am Ende mehr als die Hälfte der Wahlmännerstimmen erlangt hat, wird Kandidat für die Präsidentschaftswahl. Stehen die Kontrahenten fest, kann der Wahlkampf stattfinden. Am eigentlichen Wahltag wählen dann alle abstimmungsberechtigten Bürger ihren Präsidenten. Allerdings wird dieser nicht direkt gewählt, sondern erneut über Wahlmänner beziehungsweise Wahlfrauen, die sich für einen der zwei Kandidaten entscheiden. Der Kandidat, der die meisten Stimmen erlangt, bekommt alle Stimmen des Staates zugewiesen. Dieses Prinzip nennt man ,The Winner takes it all’. Um zum Präsidenten gewählt zu werden, benötigt der Kandidat 270 von insgesamt 538 Wahlmännerstimmen.

Wofür stehen die Republikaner und wofür die Demokraten? Welche Werte wollen sie vermitteln, und was sind die Ziele?

Noss: Die Republikaner stehen für konservative Werte, wie zum Beispiel das Bild einer traditionellen Familie und die Bedeutung der Religion. Sie stehen für Wirtschaftsliberalismus. Außerdem setzen sie sich für den privaten Waffenbesitz und weniger für die Umwelt ein. Die Demokraten hingegen sind eher liberal eingestellt und setzen sich ein für die Freiheit des Einzelnen. Sie kämpfen für Gleichberechtigung, für die Rechte von Menschen, die ethnischen Minderheitenangehören.

Ist Donald Trump tatsächlich so beliebt? Warum wählen so viele Amerikaner ihn?

Noss: Donald Trump ist gar nicht so beliebt, seine Partei stärkt ihm nur den Rücken. Er hat die amerikanischen Lebensstandards, durch die Wirtschaft, die er angekurbelt hat, höher gesetzt, dies macht vielen Amerikanern Hoffnung. Seine Wahlversprechen hält er ein, auch wenn dies manchmal unkonventionell stattfindet.

Auf der anderen Seite sind immer mehr Amerikaner Donald Trump gegenüber skeptisch, woran könnte das liegen?

Noss: Durch Trumps Rhetorik und die manchmal plumpen Äußerungen oder Reden, macht er sich auch bei vielen Amerikanern unbeliebt. Ebenso die häufigen Lügen und Skandale, werfen kein gutes Licht auf ihn. Außerdem waren die Ukraine-Affäre sowie Russlands Einmischung in die vergangene Präsidentschaftswahl nicht gerade förderlich für Trumps Beliebtheit.

Denken Sie, dass Donald Trump wieder gewählt wird? Und wenn ja, was könnte dies für Deutschland mit sich bringen?

Noss: Für eine Wiederwahl Trumps sprechen zum einem die immense Wirtschaftsentwicklung und das Wachstum. Die Arbeitslosenquote ist gesunken und das Einkommen der Haushalte gestiegen. Außerdem könnte Trump davon profitieren, dass sich die Demokraten uneinig sind in der Frage, welche Strategie für den Wahlerfolg ergriffen werden soll. Sollte Donald Trump die Wahl erneut gewinnen, wird er wahrscheinlich noch selbstbewusster – auch gegenüber Deutschland – auftreten.

Was auch kommen wird, ob Donald Trump erneut Präsident der Vereinigten Staaten wird oder der Kandidat der Demokrat das Rennen gegen ihn gewinnt, die Welt blickt gespannt auf den 3. November. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020