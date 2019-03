„Theater hat in Deutschland gute Chancen“

Vergangenen Samstagabend hat sich wieder die Theater- und Schauspielszene in Bensheim für die Verleihung des begehrten Gertrud-Eysoldt-Rings eingetroffen. Der Preis ist die bedeutendste Auszeichnung in der Theaterbranche im deutschsprachigen Raum.

Der Gertrud-Eysoldt-Ring ging dieses Mal an den aus Luxemburg stammenden Schauspieler André Jung für seine Rolle als Erzähler in Georg Büchners „Lenz“. Neben dem Eysoldt-Ring wurde auch der Kurt-Hübner-Regiepreis verliehen. Dieser ging an den Briten Robert Icke für seine Inszenierung und Bearbeitung der „Orestie“ am Schauspiel Stuttgart. Nach der Verleihung im Parktheater ging es erstmalig mit einem Shuttle-Service ins Luxor-Kino für die anschließende Gala.

Während der Gala hatten wir die Möglichkeit uns mit dem Kurt-Hübner-Preisträger Robert Icke zu unterhalten und unsere Fragen zu stellen. In seinem Heimatland England hat Robert Icke schon ein paar Auszeichnungen für seine Arbeit bekommen.

Mit dem Kurt-Hübner-Preis hatte er allerdings überhaupt nicht gerechnet – es ist sein erster Preis aus dem deutschsprachigen Raum. Vor dem Anruf, durch den er erfuhr, dass er die Auszeichnung gewonnen hat, habe er noch nie etwas von dieser Auszeichnung gehört. Er freue sich jedoch enorm über die Verleihung. Vor allem, weil er so von der deutschen Theaterszene begeistert sei, die vieles erlaube.

So erklärt er, dass es in England für ihn manchmal schwierig ist Theater nach seinem Belieben zu gestalten, da Großbritannien in mancherlei Hinsicht ein sehr altmodisches und konservatives Land sei. Gewisse Dinge kämen im Theater einfach nicht gut an.

Es freue ihn deshalb umso mehr, dass eines seiner besten Stücke in Deutschland so geschätzt wird. Auf die Frage, ob er weiterhin Stücke in Deutschland präsentieren wird, verriet er uns, dass er Ende des Jahres mit einem neuen Stück wieder in Stuttgart sein wird. Ickes Theaterproduktionen sind auch in anderen Ländern sehr beliebt. So war eines im vergangenen Jahr am internationalen Theater in Amsterdam zu sehen. Auch im kommenden Jahr wird er wieder mit dem Theater Amsterdam zusammenarbeiten.

Robert Icke erklärte uns, dass er momentan auf der Suche nach neunen „Heimaten“ für seine Theaterstücke ist. Daher freue es ihn immer wieder, wenn er die Möglichkeit erhalte, in anderen Ländern seine Stücke zu präsentieren.

Jungen Leuten empfiehlt er, immer die eigenen Ideen, Visionen und Träume zu verfolgen. Laut Icke ist es dabei sehr ratsam, früh herauszufinden, was man mag und was nicht, um dann seine Ideen zu verwirklichen.

Robert Icke weiß, dass die Theaterbranche ein hartes Geschäft ist. Trotzdem möchte er junge Menschen ermutigen, diesen Weg einzuschlagen, wenn es das ist, was sie wollen. Er sieht vor allem hier in Deutschland gute Chancen, im Theater erfolgreich zu sein. Antje Heitland

Das Gespräch wurde in Englisch geführt.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019