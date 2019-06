Thema Wolf: Wie wir Gesetze so lange drehen wollen, bis sie uns passen

Landwirtschaftsministerien Julia Klöckner forderte im vergangenen Jahr in einem Brief, dass „das Bundesnaturschutzgesetz so geändert werden müsse, dass künftig eine regelmäßige gemäßigte Bestandsregulierung und mehr als nur einzelne Abschüsse möglich seien.“ (Quelle: welt.de) Außerdem sagte sie: „Den Wolfsbestand und die Größe der Rudel müssen wir, unabhängig davon, ob eine konkrete Gefahr besteht, präventiv kontrollieren können – europarechtskonform und rechtssicher für die Jäger.“ (Quelle: mdr.de)

Und warum das alles? Weil die Wölfe eben Wölfe sind und andere Tiere jagen. Und das konkrete Problem daran sind die Nutztiere. Der Mensch will seinen Komfort natürlich nicht aufgeben und nicht um sein Vieh kämpfen müssen. Und was tut er dann als gefährlichstes Raubtier? Genau – die Konkurrenz aus dem Weg schaffen. Und mit welchem Recht? Mit dem Recht des Stärkeren? Mit dem Recht der Entwicklung und der Wissenschaft? Mit keinem Recht! Sondern aus der verdrehten Ansicht heraus, dass er einfach das Recht hat. Der Mensch versucht sich göttlich zu sprechen und nimmt es sich raus zu entscheiden, wer es verdient hat zu leben und wer nicht. Jetzt sind es die Wölfe, die den Preis bezahlen müssen.

Ist das gerecht?

Stelle man sich vor, man hätte fünf mächtige Steine, die zusammen vereint die stärkste Waffe des Universums wären. Mit diesen Steinen könnte man die Hälfte aller Lebewesen vernichten. Wäre das gerecht? Nein, denn wie soll man entscheiden, wer es verdient hat, weiterzuleben und wer nicht? Ähnlich ist es, wenn Tiere, die nur ihrer Natur folgen und keine konkrete Gefahr darstellen, getötet werden – nur um des Kontrollierens Willen. Wieso nimmt der Mensch es sich raus, über anderes Leben zu bestimmen? Über andere Arten, die eine ganz eigene Sozialstruktur haben. Wir wissen, dass durch von Menschen gemachte Fehler jetzt schon 100 000 Arten ausgestorben sind, gerade aussterben und noch aussterben werden. Alle reden zwar darüber, dass dieser Prozess verhindert oder wenigstens dagegen angekämpft werden muss, aber dann kommt eine Landwirtschaftsministerin um die Ecke, die vorschlägt, eine weitere Tierart, deren Bestand sich über die vergangenen Jahre mühsam erholt hat, einzudämmen, um sie besser kontrollieren zu können. Natürlich ist es ihre Aufgabe, sich um die Landwirtschaft Gedanken zu machen und dazu gehören Nutztiere wie Ziegen und Schafe, aber sollte man nicht der Natur ihren Lauf lassen? Wenn ein Wolf nie ein Schaf gerissen hat, keine Gefahr für irgendwen darstellt und einfach nur sein Leben leben möchte – wieso muss ich ihn dann töten? Für mich stellt das einen Eingriff in die Natur da, der nicht mehr dem natürlichen Lauf entspricht. Denn das Tier wird einfach nur getötet. Ohne, dass jemand oder etwas einem direkten Bedürfnis wie Nahrungssuche oder Eigenschutz nachgeht. Hier geht es um reine Kontrolle.

Der Zeitpunkt ist gekommen, etwas von der menschlichen Kontrolle über die Erde wieder abzugeben und der Natur wieder eine Chance zu geben. Und das gelingt mit Sicherheit nicht, wenn wir so weitermachen wie jetzt und versuchen, bestehende Gesetze, die zum Artenschutz gedacht sind, zu untergraben und gegen sie zu arbeiten, weil es uns gerade besser in den Kram passt. Denn wenn Gesetze so leicht zurechtzurücken sind – wie sehr können wir noch an sie glauben? Cara Metzner

